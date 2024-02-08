【ギネス世界記録達成！！】“OSAKA子どもの夢”応援事業～第4回SDGsギネス世界記録™チャレンジ～

２１８人！「健康」をテーマにギネス世界記録™達成！

令和６年1月20日（土曜日）、「“OSAKA子どもの夢”応援事業～第４回SDGsギネス世界記録™チャレンジ～」（主催：OSAKA KOUMIN Action Platform、共催：大阪府）を開催。

本事業は、子どもたちの成功体験の機会創出や、「やり抜く力」を養うこと、大阪の飛躍・発展を支える次世代の育成を目的に、同世代の多くの仲間と一緒にギネス世界記録™の達成をめざし、令和２年度から実施している。

今回は、「健康」をテーマに、小学1年生から中学３年生までの子どもたちが「オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数」＜ Most people performing the eagle pose(yoga)online simultaneously ＞でギネス世界記録™に挑戦し、見事218人で達成した。

本事業の担当者は「難しい挑戦内容であったため、正直達成できるかどうか不安もありました。事前に練習してくれた子どもたちも多く、無事にギネス世界記録™を達成できたので大変嬉しく思います。特にギネス世界記録™達成の発表の時は、子どもたちが歓声をあげて満面の笑みで喜んでいたので、この事業をやって本当に良かったと感じました。今回のイベントを通じて、子どもたちの成長に繋がれば良いなと思います。」と話した。

イベント開催概要

挑戦内容：「オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数」＜ Most people performing the eagle pose(yoga)online simultaneously ＞

日時：令和6年1月20日(土曜日)14時から15時30分まで ※オンライン開催（ウェブ会議システムZoomを使用）

対象：小学1年生から中学3年生

参加費用：無料

主催：OSAKA KOUMIN Action Platform

共催：大阪府

協賛：株式会社アカカベ、三和シヤッター工業株式会社、明治安田生命保険相互会社、株式会社ECC、京阪神ビルディング株式会社、コンピューターマネージメント株式会社、サムティ株式会社、シークス株式会社、GLION GROUP、株式会社スギ薬局、中央自動車工業株式会社、日産大阪販売株式会社

サポーター：ダイドードリンコ株式会社

協力：株式会社F.C.大阪

後援：外務省、関西SDGs プラットフォーム、公益社団法人2025 年日本国際博覧会協会、一般社団法人日本経済団体連合会、大阪府内43市町村

当日の様子

○ 読売テレビ

○ 守口市立下島小学校

メディア

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参考リンク

主催： OSAKA KOUMIN Action Platform

協賛： 株式会社アカカベ 三和シヤッター工業株式会社 明治安田生命保険相互会社 株式会社ECC 京阪神ビルディング株式会社 コンピューターマネージメント株式会社 サムティ株式会社 シークス株式会社 GLION GROUP 株式会社スギ薬局 中央自動車工業株式会社 日産大阪販売株式会社

サポーター： ダイドードリンコ株式会社

協力： 株式会社F.C.大阪

問い合わせ先

OSAKA KOUMIN Action Platform実行委員会事務局（“OSAKA子どもの夢”応援事業担当）

MAIL：sdgs@osakaguinness.com

WEB：https://osakaguinness.com