「バレンタインに学校で彼氏にチョコを渡したい」10代リスナーが相談 持ち物検査で没収されないまさかのアイデアとは!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月6日(火)は、『どうするバレンタイン!?』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が10代リスナーと電話をつなぎ、“2月14日の予定”を聞きました。そのなかから、14歳(中2)の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:2月14日はバレンタインデーです。みんなは、参加するんでしょうか……?COCO教頭:友達とチョコを交換するのかな? クラスのみんなに配るためにたくさん用意している生徒(リスナー)もいるだろうし、好きな人に告白しようと思っている人、「チョコがもらえるかも……!」と思っている人、チョコ以外のプレゼントを彼氏彼女に渡そう! と思っている人もいるだろうね。こもり校長:そもそも、「バレンタインには参加しません」という生徒もいるよね。今夜は、みんながバレンタインをどうしていくのかを聞いていきます!こもり校長:もしもし! バレンタインはどうするの?リスナー:彼氏のチョコを学校で渡そうか……? どこで渡そうか……? と悩んでいます。こもり校長:なんで悩んでいるの?リスナー:少女漫画でよく見る“学校で渡す”というのをやってみたいんですけど、“持ち物検査”というリスクがあるんです。こもり校長:持ち物検査に引っかかったらどうなるの?リスナー:没収で親が呼ばれます。COCO教頭:えー!リスナー:バレて没収されるのもあるんですけど、渡される側からしたら、そのせいで噂になるのが迷惑かもしれないし……。でも、一旦家に帰って待たされて渡されるのも迷惑かもしれないし……。COCO教頭:ちなみに、その持ち物検査の頻度ってどのくらいなの?リスナー:1コ上の先輩の話によると、中1のときにあったそうです。でも、去年私が1年生のときはなかったので……わからないです。こもり校長:まぁそうだよな。いつやるのかわかったら、持ち物検査の意味ないもんな(笑)。リスナー:はい(笑)。こもり校長:チョコは手作り?リスナー:手作りです。こもり校長:なおさら、没収は嫌だね。持ち物検査がないとして、自分としてはどこで渡したいの?リスナー:学校の帰りとか……学校の近くの人目のない所で渡したいです。こもり校長:でもさ、彼氏に渡すんでしょ? 噂になってもよくない?リスナー:先生にまで知られて、目をつけられると厄介なんです。こもり校長:校則で「付き合っちゃダメ!」とかあるの?リスナー:それはないんですけど、近くにいるだけで「離れろ!」と言う先生がいて……。こもり校長:ええっ!COCO教頭:それは厄介だな(笑)。こもり校長:その話を聞いたら……学校の外で渡したほうがいいんじゃない? 彼氏へチョコを渡すのに、リスクをとらなくてもいいよね。リスナー:ですよね(笑)。こもり校長:持ち物検査もダルいし、バレてもダルいし……って考えたら外でよくない!? って俺は思っちゃうけどな。リスナー:はい……。こもり校長:ごめんね(笑)。俺はロマンチックなシチュエーションより、渡すという行為自体が愛にあふれているから、それでクリアなんだよね。COCO教頭:でも、そのリスクをとってでもドキドキしたい! という気持ちがあるんじゃない?リスナー:やってみたい! という気持ちがあります。校長・教頭:(笑)。COCO教頭:身体検査みたいなものはあるの?リスナー:身体検査はないです。こもり校長:身体に仕込むってこと!?COCO教頭:私だったら、ブラウスの中とかに……(笑)。チョコは何を作るの?リスナー:クッキーとガトーショコラです。COCO教頭:溶けないべ?リスナー:ええっ!COCO教頭:だって、そこをクリアさえすれば……。こもり校長:ガトーショコラとクッキーをブラウスに隠すとして……持ち物検査はクリアしました。そのあと、どうやって渡すの?COCO教頭:もちろん、一旦カバンに移しますよ。ずっと、(懐で)温めるわけにはいかないから。リスナー:(笑)。COCO教頭:「一緒に帰ろう」と呼び出して、学校の近くで……さっき言っていた「いいな」と思っている場所で、「これ、手作りなんだ」と言って渡せるんじゃないかな?こもり校長:このアイデアはどうよ?リスナー:いいと思うんですけど、渡される側としては「リスクをおかさないでほしい」と思っているかもしれないです……(笑)。こもり校長:それもあるよね(笑)。「おまえっ、わざわざ……!」「先生に目をつけられたら、学校で一緒にいられないんだぞ!」って。でも、そこまでやってくれた物は、その行為自体が愛だと思うから。なくはないよね。リスナー:(笑)。こもり校長:だから……学校の帰り道で渡したらいいんじゃない? 教頭パターンを使って(ブラウスに隠して)、人目というか“先生目”のつかない場所で無事に渡して。COCO教頭:そうだね。リスナー:はい!こもり校長:素敵なバレンタインにしてね!リスナー:はい! ありがとうございました!このほかには……・「推しの(好きかどうかまだわからない)男の子にチョコを渡すかどうか悩んでいます」という18歳・「今日、元カノと7ヵ月ぶりに話したんですけど……ちょっとあるかもしれないです」という15歳・「好きな人に“好きバレ”してしまっています。でも進展がなさそうなので、手作りチョコを渡して区切りをつけます」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/