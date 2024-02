乃木坂46井上和「信じられないぐらい食べてました」今もお世話になっている受験勉強のおとも

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2024年1月より、毎月1週目を担当します。2月5日(月)の放送では、受験生リスナーから届いたメッセージを紹介し、受験勉強の思い出を語りました。和ちゃん先生、今年もよろしくお願いします! 私は今、高校受験に向けて勉強を頑張っています。息抜きを挟みつつ、集中して取り組むようにしています。質問です。私は勉強の息抜きにチョコレートを食べていますが、和ちゃん先生はどうやって息抜きをしていましたか? 2024年は2023年以上に和ちゃん先生のことを応援していきます! 頑張ってください!(15歳)井上:ありがとうございます! 受験生か~、頑張ってください……! 大変ですよね。私も本当に、中3で高校受験のときは片手にDARS、片手に缶コーヒーで乗り切っていたんですよ! 缶コーヒーを飲んでいた理由は……「なんか、かっこいいな」と思って(笑)。(DARSは)信じられないぐらい食べてました。DARSさんには、(乃木坂46がアンバサダーを務めていて)今もすごくお世話になっているからお話するとかじゃなく、本当に新作が出るたびに買っていたし、めちゃくちゃ食べていたんですよ! だから息抜きにチョコレートを食べるっていうのは、めちゃくちゃ共感でしかないです!ちょうど弟が受験なんです。私もDARSをいっぱい食べていた記憶があるから、弟にも「受験頑張れよ!」って大量のDARSを届けたらすごく喜んでくれました。「受験には、糖分が必要だな!」ってすごく感じましたし、「DARS最高だな」って本当に思いました(笑)。とにかくいまは、目の前の受験にまっすぐ頑張ってください!――ここで、乃木坂46「いつかできるから今日できる」オンエア井上:お届けしているのは、乃木坂46の「いつかできるから今日できる」です。サビ終わりの『君ならできる』っていう歌詞にすごく背中を押されたな、って自分でも思うので、この曲を選ばせていただきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/