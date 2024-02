4月28日から千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で行われる音楽フェス「JAPAN JAM 2024」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今年の「JAPAN JAM」は4月28日、29日、5月3日、4日、5日の5日開催。今回の発表では4月28日にano、Da-iCE、MY FIRST STORY、29日にINI、新しい学校のリーダーズ、Kroi、5月3日にアンジュルム、Tani Yuuki、ヤングスキニー、4日にキタニタツヤ、結束バンド、WANIMA、5日にキュウソネコカミ、サンボマスター、BLUE ENCOUNTら合計36組の出演がアナウンスされた。

公式アプリ・Jフェスでは2月13日16:00までチケットの第2次抽選先行予約を受付中。

JAPAN JAM 2024

2024年4月28日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

I's / ano / [Alexandros] / カネヨリマサル / クリープハイプ / 櫻坂46 / サバシスター / the shes gone / 女王蜂 / シンガーズハイ / sumika / Da-iCE / TOMOO / フレデリック / MY FIRST STORY / ももいろクローバーZ / and more



2024年4月29日(月・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

INI / 新しい学校のリーダーズ / おいしくるメロンパン / Kroi / go!go!vanillas / Conton Candy / Saucy Dog / SHISHAMO / This is LAST / ねぐせ。 / bokula. / マルシィ / yama / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more



2024年5月3日(金・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

アンジュルム / imase / indigo la End / シャイトープ / SUPER BEAVER / Tani Yuuki / TETORA / にしな / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / 羊文学 / マカロニえんぴつ / モーニング娘。'24 / ヤングスキニー / WurtS / and more



2024年5月4日(土・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / KUZIRA / 結束バンド / すりぃ / DISH// / Tele / 10-FEET / NEE / PEOPLE 1 / HEY-SMITH / Maki / マキシマム ザ ホルモン / UNISON SQUARE GARDEN / WANIMA / and more



2024年5月5日(日・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ammo / UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK /キュウソネコカミ / Creepy Nuts / サンボマスター / SIX LOUNGE / Novel Core / BE:FIRST / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / moon drop / ヤバイTシャツ屋さん / reGretGirl / and more