今年デビュー30周年を迎えるGLAYが、バンドのキャリア史上初となる公式ロゴを決定した。

これまで特定のバンドロゴを決めず、ライブやリリースのたびに異なるロゴを使用してきたGLAY。今回発表された公式ロゴは先日発表された30周年キービジュアルと同じく、「ONE PIECE」原作者の尾田栄一郎が手がけた。

さらに8thアルバム「THE FRUSTRATED」のアンソロジー盤の発売日が3月27日に決定。昨年行われたアリーナツアー「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」の模様を収めたライブ映像作品が4月24日にリリースされることも決定した。

「THE FRUSTRATED」は2004年にリリースされたアルバムで、「HIGHCOMMUNICATIONS」「BEAUTIFUL DREAMER」「時の雫」「STREET LIFE」といった人気ナンバーが多数収録されている。今回リリースされるアンソロジー盤はCD2枚組とBlu-rayの計3枚組。アルバム本編や同じ2004年にリリースされたシングル曲「天使のわけまえ」「ピーク果てしなく ソウル限りなく」「Blue Jean」のリマスタリング音源、各楽曲のデモ音源、制作時のドキュメンタリー映像などが収録される。

「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」のライブ映像作品はデビュー30周年の特報がサプライズ解禁された12月24日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館の模様を収録。オフィシャルショップ・G-DIRECTで発売される限定盤には同会場での12月23日公演の映像、および6月に行われた東京・東京ガーデンシアター公演の映像が追加収録される。

GLAY「THE FRUSTRATED Anthology」収録内容

CD DISC 1

「THE FRUSTRATED」Remix & Remastering 2024

01. HIGHCOMMUNICATIONS

02. THE FRUSTRATED

03. ALL I WANT

04. BEAUTIFUL DREAMER

05. BLAST

06. あの夏から一番遠い場所

07. 無限のdeja vuから

08. 時の雫

09. Billionaire Champagne Miles Away

10. coyote, colored darkness

11. BUGS IN MY HEAD

12. Runaway Runaway

13. STREET LIFE

14. 南東風

15. 天使のわけまえ

16. ピーク果てしなく ソウル限りなく

17. Blue Jean

CD DISC 2

「THE FRUSTRATED」Demo

01. HIGHCOMMUNICATIONS Demo

02. THE FRUSTRATED Demo

03. ALL I WANT Demo

04. BEAUTIFUL DREAMER Demo

05. BLAST Demo

06. あの夏から一番遠い場所 Demo

07. 無限のdeja vuから Demo

08. 時の雫 Demo

09. Billionaire Champagne Miles Away Demo

10. coyote, colored darkness Demo

11. BUGS IN MY HEAD Demo

12. Runaway Runaway Demo

13. STREET LIFE Demo

14. 南東風 Demo

15. 天使のわけまえ Demo

16. ピーク果てしなく ソウル限りなく Demo

17. Blue Jean Demo

18. すべて、愛だった-La vie d'une petite fille- Demo

Blu-ray

・Document of THE FRUSTRATED Days

GLAY「HC episode3 -GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter- in Port Messe Nagoya-」収録内容

通常盤

「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY22023年12月24日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

・Opening Movie

01. 3年後

02. 棘

03. デストピア

04. 海峡の街にて

05. Missing You

06. 生きがい

07. 刻は波のように

08. Lock on you

09. Beautiful like you

10. STREET LIFE

11. Pianista

12. Believe in fate

13. Buddy

14. SEVEN DAYS FANTASY

15. Young oh! oh!

16. Chelsea

17. HIGHCOMMUNICATIONS

18. とまどい

19. SOUL LOVE

20. KISSIN' NOISE

21. THE GHOST(80KIDZ Remix ver.)

22. 誘惑

・Ending Movie

特典映像

・HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 The Ghost of GLAY + The Ghost Hunter Interview & Document

G-DIRECT限定盤

「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY2 2023年12月24日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

・Opening Movie

01. 3年後

02. 棘

03. デストピア

04. 海峡の街にて

05. Missing You

06. 生きがい

07. 刻は波のように

08. Lock on you

09. Beautiful like you

10. STREET LIFE

11. Pianista

12. Believe in fate

13. Buddy

14. SEVEN DAYS FANTASY

15. Young oh! oh!

16. Chelsea

17. HIGHCOMMUNICATIONS

18. とまどい

19. SOUL LOVE

20. KISSIN' NOISE

21. THE GHOST(80KIDZ Remix ver.)

22. 誘惑

・Ending Movie

「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY1 2023年12月23日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

01. 軌跡の果て

02. ALL I WANT

03. Ruby's Blanket

04. SPECIAL THANKS

「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY-」DAY2 2023年6月11日 東京・ガーデンシアター

・Opening Movie

01. THE GHOST

02. THE FRUSTRATED

03. Lovers change fighters, cool

04. 嫉妬

05. 華よ嵐よ

06. FAME IS DEAD

07. 恋

08. 氷の翼

09. CHILDREN IN THE WAR

10. I will~

11. pure soul

12. 限界突破

13. JUSTICE [FROM] GUILTY

14. 黒く塗れ!

15. DOPE

16. BEAUTIFUL DREAMER

17. Satellite of love

18. Buddy

19. SOUL LOVE

20. 原色の空 (Cloudy Sky)

21. HIGHCOMMUNICATIONS

・Ending Movie

「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY-」DAY1 2023年6月10日 東京・ガーデンシアター

01. MERMAID

02. 百花繚乱

03. ROCK'N'ROLL SWINDLE

04. 1988

05. Bible

06. LADY CLOSE

特典映像

・HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 The Ghost of GLAY + The Ghost Hunter Interview & Document

・「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY2 Solo Angle Edit

(デストピア[HISASHI] / Lock on you[TERU] / HIGHCOMMUNICATIONS[TAKURO] / THE GHOST(80KIDZ Remix ver.)[JIRO])