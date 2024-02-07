今年デビュー30周年を迎えるGLAYが、バンドのキャリア史上初となる公式ロゴを決定した。
これまで特定のバンドロゴを決めず、ライブやリリースのたびに異なるロゴを使用してきたGLAY。今回発表された公式ロゴは先日発表された30周年キービジュアルと同じく、「ONE PIECE」原作者の尾田栄一郎が手がけた。
さらに8thアルバム「THE FRUSTRATED」のアンソロジー盤の発売日が3月27日に決定。昨年行われたアリーナツアー「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」の模様を収めたライブ映像作品が4月24日にリリースされることも決定した。
「THE FRUSTRATED」は2004年にリリースされたアルバムで、「HIGHCOMMUNICATIONS」「BEAUTIFUL DREAMER」「時の雫」「STREET LIFE」といった人気ナンバーが多数収録されている。今回リリースされるアンソロジー盤はCD2枚組とBlu-rayの計3枚組。アルバム本編や同じ2004年にリリースされたシングル曲「天使のわけまえ」「ピーク果てしなく ソウル限りなく」「Blue Jean」のリマスタリング音源、各楽曲のデモ音源、制作時のドキュメンタリー映像などが収録される。
「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」のライブ映像作品はデビュー30周年の特報がサプライズ解禁された12月24日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館の模様を収録。オフィシャルショップ・G-DIRECTで発売される限定盤には同会場での12月23日公演の映像、および6月に行われた東京・東京ガーデンシアター公演の映像が追加収録される。
GLAY「THE FRUSTRATED Anthology」収録内容
CD DISC 1
「THE FRUSTRATED」Remix & Remastering 2024
01. HIGHCOMMUNICATIONS
02. THE FRUSTRATED
03. ALL I WANT
04. BEAUTIFUL DREAMER
05. BLAST
06. あの夏から一番遠い場所
07. 無限のdeja vuから
08. 時の雫
09. Billionaire Champagne Miles Away
10. coyote, colored darkness
11. BUGS IN MY HEAD
12. Runaway Runaway
13. STREET LIFE
14. 南東風
15. 天使のわけまえ
16. ピーク果てしなく ソウル限りなく
17. Blue Jean
CD DISC 2
「THE FRUSTRATED」Demo
01. HIGHCOMMUNICATIONS Demo
02. THE FRUSTRATED Demo
03. ALL I WANT Demo
04. BEAUTIFUL DREAMER Demo
05. BLAST Demo
06. あの夏から一番遠い場所 Demo
07. 無限のdeja vuから Demo
08. 時の雫 Demo
09. Billionaire Champagne Miles Away Demo
10. coyote, colored darkness Demo
11. BUGS IN MY HEAD Demo
12. Runaway Runaway Demo
13. STREET LIFE Demo
14. 南東風 Demo
15. 天使のわけまえ Demo
16. ピーク果てしなく ソウル限りなく Demo
17. Blue Jean Demo
18. すべて、愛だった-La vie d'une petite fille- Demo
Blu-ray
・Document of THE FRUSTRATED Days
GLAY「HC episode3 -GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter- in Port Messe Nagoya-」収録内容
通常盤
「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY22023年12月24日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
・Opening Movie
01. 3年後
02. 棘
03. デストピア
04. 海峡の街にて
05. Missing You
06. 生きがい
07. 刻は波のように
08. Lock on you
09. Beautiful like you
10. STREET LIFE
11. Pianista
12. Believe in fate
13. Buddy
14. SEVEN DAYS FANTASY
15. Young oh! oh!
16. Chelsea
17. HIGHCOMMUNICATIONS
18. とまどい
19. SOUL LOVE
20. KISSIN' NOISE
21. THE GHOST（80KIDZ Remix ver.）
22. 誘惑
・Ending Movie
特典映像
・HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 The Ghost of GLAY + The Ghost Hunter Interview & Document
G-DIRECT限定盤
「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY2 2023年12月24日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
・Opening Movie
01. 3年後
02. 棘
03. デストピア
04. 海峡の街にて
05. Missing You
06. 生きがい
07. 刻は波のように
08. Lock on you
09. Beautiful like you
10. STREET LIFE
11. Pianista
12. Believe in fate
13. Buddy
14. SEVEN DAYS FANTASY
15. Young oh! oh!
16. Chelsea
17. HIGHCOMMUNICATIONS
18. とまどい
19. SOUL LOVE
20. KISSIN' NOISE
21. THE GHOST(80KIDZ Remix ver.)
22. 誘惑
・Ending Movie
「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY1 2023年12月23日 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
01. 軌跡の果て
02. ALL I WANT
03. Ruby's Blanket
04. SPECIAL THANKS
「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY-」DAY2 2023年6月11日 東京・ガーデンシアター
・Opening Movie
01. THE GHOST
02. THE FRUSTRATED
03. Lovers change fighters, cool
04. 嫉妬
05. 華よ嵐よ
06. FAME IS DEAD
07. 恋
08. 氷の翼
09. CHILDREN IN THE WAR
10. I will～
11. pure soul
12. 限界突破
13. JUSTICE [FROM] GUILTY
14. 黒く塗れ！
15. DOPE
16. BEAUTIFUL DREAMER
17. Satellite of love
18. Buddy
19. SOUL LOVE
20. 原色の空 (Cloudy Sky)
21. HIGHCOMMUNICATIONS
・Ending Movie
「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY-」DAY1 2023年6月10日 東京・ガーデンシアター
01. MERMAID
02. 百花繚乱
03. ROCK'N'ROLL SWINDLE
04. 1988
05. Bible
06. LADY CLOSE
特典映像
・HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 The Ghost of GLAY + The Ghost Hunter Interview & Document
・「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost Hunter-」DAY2 Solo Angle Edit
（デストピア［HISASHI］ / Lock on you［TERU］ / HIGHCOMMUNICATIONS［TAKURO］ / THE GHOST（80KIDZ Remix ver.）［JIRO］）