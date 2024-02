edhiii boiが熱狂のワンマン追加公演完遂、「青い春」の体現者が未来へダイブ

1月26日、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催されたedhiii boiのワンマンライブ『edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演』。デビュー時から本誌でインタビューをしてきたライター矢島由佳子によるオフィシャルレポートをお届けする。

昨年11月にリリースしたアルバム『満身創意』収録の「おともだち」が、TikTok楽曲総再生数7億超え、Billboard JAPAN「TikTok Weekly Top 20」で歴代3位タイの5週連続1位を記録するほどバイラルヒット。本公演は11月に開催された1stワンマンツアーの追加公演として行われたものであるが、開催が発表されたのはバズが巻き起こる前で、チケットはソールドアウト。プレミアムチケットを手にしたファンたちの熱狂と、edhiii boiのライブに対する初期衝動が交差し、熱く特別な空気が充満していた。

ライブ前夜に友達から声をかき集めて作ったというオープニングSEからスタート。彼の名前を呼ぶ声や「edhiii boiって誰?」などが入り混じった、今のedhiii boiを取り巻くざわつきを表現するようなサウンド。その中でステージに登場し、センターに立つと、羽織っていたジャケットを脱いで「始めようか」と声をかける。高いカリスマ性を放つ、edhiii boi。それに呼応し大歓声を上げるオーディエンス。そこから「edhiii boi is here」で堂々と挨拶をかます。冒頭から、世間のざわつきと比例して自身のカリスマ性や求心力を着実に高めていることを感じさせた。

「Only God Knows」では〈笑った 叫んだ また転んだ 泣いた バカにした〉から〈歌詞にして歌った〉をシャウト。続く「Higher Up」でさらに深く音に没入し、頭を振って、歌い終えたあとに「しばらくライブがなかったから身体がもうウズウズして」とこぼす。中学生の日常を描いたデビュー曲であるが今のedhiii boiが歌うと大人びて聴こえてくる「NO」のあとには、「ライブ最高っすね」。edhiii boiの生きる過程にとって「ライブ」がどれだけ重要であるかが、序盤から伝わってくるパフォーマンスだ。

途中、スマホのヴァイブ音が鳴り始めた。「もしもし、JUNONだけど」。電話の相手は、BE:FIRSTのJUNON。「追加公演のライブ中? めちゃくちゃいいサウナ見つけてさ」(JUNON)、「サウナじゃないの、今は!」(edhiii boi)、「edhiiiのファンのみんな、イェーイ」(JUNON)などの会話から、「ところでさ、俺ってさ、かわいい?」(JUNON)。そこでビートが流れて「JUNONはKawaii」と言葉を乗せながら、「Kawaii」へ(edhiii boiいわくJUNONは「恥ずかしい」と言いながらもこの声を録音してくれたそう)。

ローカルカンピオーネによる振付が人気アーティストたち含めたくさんの人にカバーされている「おともだち」を歌い始めたとき、1回目は「ちょっと待って、全然踊ってくれてない!」と言って途中でストップ。仕切り直してもう一度頭から歌い始めると、今度は大盛り上がり。「おともだち」には〈ずっと1人ぼっちだった少年〉という歌詞がある。小学生の頃からダンススタジオやラッパーのスタジオに出入りし、小5で初のオリジナル曲を制作、中1からパソコンを使ってトラックメイクをしていたedhiii boiは、友達と遊ぶことよりもご飯を食べることよりも何よりも「音楽を作ること」の衝動を抑えられない少年だった。インタビューでは「他者に理解されづらかった」「空気読めない子と思われていた」「少しミステリアスな子だったのかもしれない」と自己認識を語ってくれたこともある。そんなedhiii boiは今、音楽を通してこれほどの「おともだち」と呼べる仲間と出会えている。

ライブに対する初期衝動と、ライブでしか起こり得ない作り手と受け手の循環による幸福な熱気

曲をやるごとにedhiii boiとファンの距離がどんどん縮まっていき、アーティストとオーディエンスのコミュニケーションに熱が帯びていった。選ばれたファンと会話し、サイン入りステッカーをプレゼントするコーナーでは泣き始める人も。バレンタインに作った恋愛ソング「おとぎ話」から、「Forever Friend」では〈どんなけ折れたとしても/またやり直せればきっといいよ/何か困って一人になるなら/言ってくれたら最後まで付き合うよ〉と切実に伝えるかのようにアカペラで歌い上げて、ビートの上で「今隣にいる人は当たり前じゃないから大事にしてください。それよりも自分のことを一番大切にしてあげてください。自分にもっと優しくなってあげてください」と語りかける。そして「僕がこの歌でみなさんの日常に花を添えます」と言って歌ったのは「Flower」。さらには、SoundCloudでしか聴けないもののファンの間で人気曲となっている「StAR」も披露。曲の合間に「edhiii―!」と呼ぶ声は、どんどん多く、大きくなっていった。

後半戦、衣装チェンジをしたedhiii boiはさらにギアを上げて、「カメレオン」「Uiteru」「GALAXY」「Non Fiction」と、最新アルバム『満身創意』からハードなビートを繰り出していく。『満身創意』のリードトラックである「GALAXY」では、edhiii boiがフロアに下りていくほど最高潮の盛り上がりに。昨年11月のライブで「この熱狂の渦はさらに大きくなっていくことを確信させるものだった」とレポートに書いたが、それがこんなにも早く実現するとは。前回はまだ「知る人ぞ知る熱狂」であったものが、今回は「見つかった人の熱狂」に確実に変わり始めていた。どの楽曲でも合唱が巻き起こるような状況にもなっていた。MCで「新年になってから仕事が増えた」という話もあったが、「Uiteru」で歌った〈「メディア諸々の関係者の皆さま/俺を呼ぶなら今のうちにな」〉というリリックもすでに現実に変えてみせている。

そして新曲のプレゼントも。「My Way」と題した楽曲を初披露。歪んだギターのいかしたリフから始まって多種多様な太いビートが飛び交う、edhiii boiの進化を見せるこの曲は〈信じたものだけを握りしめて 後戻りなしのこの人生〉というフレーズから「前に 前に」「To The Future」と重なっていき、edhiii boi自身が未来に向かって加速していくことを宣言するかのよう。そこから「118」〜「The Moon in the WEST」〜「Nightmare」〜「New Chapter」〜「Anytime, Anywhere」〜「14th Syndrome」〜「Brave Generation -BMSG United Remix-」をつないだ特別メドレーもかます。「Brave Generation」を歌う前には、「edhiii boiになってすぐに作った曲がこれでした。これを作ったとき、めちゃくちゃ病んでいたんですよ。でもこの曲を作ったことによって救われました」と語り、BMSGの仲間たちの名前をシャウトした。

「救われた僕が歌詞にして、今病んでいる子や落ちている子が僕の曲を聴いて元気になってくれたら一番いいなと思っているし、これからも僕はそれを続けたいと思ってます」という言葉から、「宇宙(読み:ソラ)」と「青い春」でedhiii boiの多彩なボーカリゼーションを見せつけながら優しい言葉を贈る。そして「今日は、自分がもっと大きくなって、もっと自由な音楽をやるという意思表示の場所だと思っているので、この曲を歌って帰ります」と語ってから、「TOKYO」で締めくくった。

焦燥も、悔しさも、もがきも、葛藤も抱えながら、edhiii boi自身が自分を保つに作った音楽とリアルを綴ったリリックは今、確実に誰かの心を守るものになっている。自分の中にある誰にも理解されないと思っていた感情を音楽に託し、その音楽を受け取った人が共感したり感動したりしている姿を目の前で目撃することで、自身の感情や生き方を肯定されたような気持ちになる――そういったミュージシャンのライブに対する初期衝動と、ライブでしか起こり得ない作り手と受け手の循環による幸福な熱気が、この日の会場に渦巻いていた。

4月10日には『満身創意DX(読み:マンシンソウイデラックスエディション)』をCDリリースすることも発表された。アルバム『満身創意』の楽曲に、この日初披露された「My Way」と、SoundCloudのみで公開されていた「StAR」が加わった「デラックス」な一枚になる。

【edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演】

2024年1月26日(金) 渋谷duo MUSIC EXCHANGE

OPEN18:00 / START19:00

セットリスト

01.edhiii boi is here

02.Only God Knows

03.Higher Up

04.NO

05.Kawaii

06.おともだち

07.不思議な国のアリス

08.おとぎ話

09.Forever Friend

10.Flower

11.StAR

12.カメレオン

13.Uiteru

14.GALAXY

15.Non Fiction

16.My Way※新曲

17.edhiii boi MEGA MIX

18.宇宙

19.青い春

20.TOKYO

セットリストプレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/3pXwqfGx9ILcMrmPr9MSNy

【最新リリース情報】

edhiii boi

New Album『満身創意DX』(マンシンソウイデラックスエディション)

2024年4月10日(水)発売

収録曲(曲順未定)

GALAXY(Prod. Yenyen)

Uiteru(Prod. ☆Taku Takahashi)

Non Fiction(Prod. Iimori Masayoshi)

カメレオン(Prod. Iimori Masayoshi)

Higher Up(Prod. Yackle)

おともだち(Prod.ネオンジェネシスせきちゃん)

青い春(Prod. hirihiri)

My Way(新曲)

StAR(未発売曲)

他

Digital Single 「おともだち」

配信中

再生購入はこちら:https://bmsgv.lnk.to/Friends

おともだち -Lyric Video-:https://youtu.be/yJaZuxmTUvc

2nd Album 『満身創意』

配信中

1. GALAXY(Prod. Yenyen) 2. Uiteru(Prod. ☆Taku Takahashi)

3. Non Fiction(Prod. Iimori Masayoshi) 4. カメレオン(Prod. Iimori Masayoshi)

5. Higher Up(Prod. Yackle) 6. おともだち (Prod.ネオンジェネシスせきちゃん)

7. 青い春(Prod. hirihiri)

再生購入はこちら:https://bmsgv.lnk.to/manshinsoui

GALAXY -Music Video-:https://youtu.be/8a5Mfzb-M1Y

レーベル:BMSG

ディストリビューション:Virgin Music Label and Artist Services

【イベント情報】

3月2日(土)Fantastic Date fm RAD DAY 3.5@Sendai PIT

OPEN15:30 / START16:00 予定

チケット:先行¥4,800(税込・ドリンク代別)

https://www.datefm.co.jp/sys_data/articles/653700007850.html

3月9日(土)「DayDay. SUPER LIVE 2024」Day1@横浜アリーナ

NiziU / Perfume // OPEN16:00 / START17:00 予定

チケット:先行¥11,800(税込)

公式HP:https://dayday-live.jp/