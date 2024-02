それって、セリフ覚え知恵熱!?こもり校長（GENERATIONS小森隼）人生初舞台稽古期間に発熱

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月5日(月)の放送で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、舞台への挑戦やエッセイ本の発売について語りました。2人の活動と、忙しい日常が垣間見えるトークを紹介します。こもり校長:(先週の)木曜(1日)と金曜(2日)に、(扁桃腺の腫れによる高熱で)お休みをいただきましたが……元気になりました!COCO教頭:それが聞きたかった! もし、今日もお休みだったら……こもり校長が表紙のTOKYO FMのタイムテーブルを眺めながら授業(放送)をやろうかな、と思っていたぐらいなのよ。こもり校長:その姿も見てみたかったけどね(笑)。でも……そうなんです! 今月のタイムテーブルは、僕が表紙をつとめています! ただ今、TOKYO FMの顔です!!COCO教頭:素晴らしい! でも、校長だけじゃないよね? 一緒に表紙に写っているもう1人は、何仲間の方ですか?こもり校長:なんて言ったらいいんだろうねぇ。ダンス仲間ではあるんだけど……。COCO教頭:うん?こもり校長:年齢は俺の1コ上なんだけど、歴は俺が上。COCO教頭:ムズっ。こもり校長:ダンス仲間って、グループがいっぱいあんのよ(笑)。すごいお兄さんがいて、その下に三代目を継ぐお兄さんがいて……その次が俺たちなのね。COCO教頭:はいはい。こもり校長:その、もう1コ下のダンス仲間なの。COCO教頭:なるほど、後輩なんだね。こもり校長:後輩だけど、年齢は1コ上なの。COCO教頭:そういうのって、しゃべるときはどうすんの? 歴ではパイセンだけど……?こもり校長:敬語とため口が、織り交ざっているね。COCO教頭:稽古のときも、そういう感じでやっているの?こもり校長:ずっとやってるね。COCO教頭:あの~、私は舞台の経験がないんですけど……。こもり校長:僕も人生初舞台だよ。COCO教頭:本当!? おめでとうございます! こういう舞台って、セリフは覚えるの?こもり校長:覚えるのよ~。2時間10分くらいの舞台を2人でやるから、ほとんど……俺ら(のセリフ)よ。エグい! 量が!COCO教頭:ヤバいんだ?こもり校長:すごいね。SCHOOL OF LOCK! 3日分、って感じ。COCO教頭:うわ~。今は自然にしゃべっているだけだから大丈夫だけど、頭に入れるんだよね。こもり校長:そう!COCO教頭:それは熱出ます! “セリフ覚え知恵熱”です!こもり校長:俺も思った(笑)。こもり校長:教頭も本を出したんでしょ? 『元CA芸人 CRAZY COCOの夢へのフライトドバイ経由乗継便』だったっけ?COCO教頭:『元CA芸人 CRAZY COCOの夢へのフライト直行便』です!こもり校長:『夢へのフライト ヘルシンキ経由コードシェア便』じゃないの?COCO教頭:なんで1回、イケメン見てから行くのよ! 直行なのよ!こもり校長:(笑)。(1月26日に発売して)そろそろ“何マイルたまった”とか、(販売数が)出る時期じゃない?COCO教頭:これが……正直な話、よしもと学園から何の連絡もないの。きてないってことは、あんまりなんだと思うんだよね……。こもり校長:でも、自分から聞かないと言わないんじゃない?COCO教頭:そうか! 怖いけど、ちょっと聞いてみるわ!こもり校長:まぁでも、お互いめちゃくちゃ忙しいじゃない?COCO教頭:そうなんだよね(笑)。こもり校長:ひとつだけ言っていい? 体には気をつけて、健康でいこう!COCO教頭:お前だよ!2人:(笑)。COCO教頭:もちろん、生徒(リスナー)もね!TOKYO FM マンスリータイムテーブル2月号の表紙を飾った、こもり校長とTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの陣さんがメインキャストをつとめる舞台『芸人交換日記』は、東京・TOKYO FM ホールにて2月20日(火)~25日(日)に上演。COCO教頭のエッセイ本『元CA芸人 CRAZY COCOの夢へのフライト直行便』(ヨシモトブックス)は発売中です。なお、こもり校長は放送のなかで、「検査したらインフルでもなくコロナでもなく、喉をア~としたら“扁桃腺ですね”」という診断を受けたと話しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/