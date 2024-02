乃木坂46井上和「ルンルンで絶対観に行きます！」大好きな『劇場版ハイキュー!!』公開にワクワク

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2024年1月より、毎月1週目を担当します。2月5日(月)の放送では、2月16日(金)に公開される『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』への楽しみな気持ちを語りました。井上:2月に入りましたけど、2月と言えばバレンタインがあったり……中3、高3のみなさんは受験もあったり、卒業も近かったりで、卒業まであと何日とかカウントダウンを始めているころなんですかね? すごく懐かしい感じがします……!2月といえば、個人的には私が大好きな漫画『ハイキュー!!』の映画が公開されます(笑)。 私、お誕生日が2月17日なんですけど、その前日の2月16日に映画公開なんですよ! 公開日が誕生日の前日だから、これは私のためでしかない!(笑)。いや、そんな大きく出ちゃいけませんね……! でも、本当にすごいお誕生日プレゼントだと思って、ルンルンで絶対観に行きます!映画は、“ゴミ捨て場の決戦”といわれる、激エモというか激アツな試合なんですよ! 『ハイキュー!!』という物語の中でのすごく大きな試合なので、早く観たくてしょうがなくて。最近、漫画も読み返したし、アニメも観返してるし……もう楽しみでございます! 一緒に共有し合いましょう~(笑)。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/