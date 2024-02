2月14日にリリースされる三浦大知のニューアルバム「OVER」のフィーチャリングアーティストが明らかになった。

「OVER」は三浦にとって約7年ぶりとなるオリジナルアルバム。フィーチャリングアーティストはKREVA、Furui Rihoの2名だ。2020年発表「Fall in Love Again feat. 三浦大知」以来の三浦とのコラボレーションとなるKREVAは、3曲目「全開」に参加。三浦と初のコラボとなるFurui Rihoはアルバムを締めくくる10曲目「Everything I Am」に参加している。

商品仕様はBlu-ray / DVD付きの初回限定盤と、CDのみの3形態。Blu-ray / DVDにはミュージックビデオやMV舞台裏、ライブ映像などが収められる。

三浦大知「OVER」収録内容

DISC 1(CD)

01. Pixelated World

02. 能動

03. 全開 feat. KREVA

04. 好きなだけ

05. Flavor

06. Light Speed

07. 羽衣

08. ERROR

09. Sheep

10. Everything I Am feat. Furui Riho

DISC 2(初回限定盤Blu-ray / DVD)

01. Pixelated World -Music Video-

02. 能動 -Music Video-

03. Sheep -Music Video-

04. Pixelated World -Music Video Behind The Scenes-

05. 能動 -Music Video Behind The Scenes-

06. Sheep -Music Video Behind The Scenes-

07. 能動 -Live Edit Video from LIVE OVER (2023.10.06 FESTIVAL HALL OSAKA)-