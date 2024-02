宮沢和史が4月24日にリリースする音楽生活35周年記念アルバムのタイトルが「~35~」に決定。本作のゲストアーティストも発表された。

「~35~」というタイトルには、これまで経験してきた音楽生活があったうえで35周年を迎えたこと、そしてこれからも音楽生活が続いていくという意味が込められている。アルバムには「島唄~琉奏~」「星のラブレター」「からたち野道」といったTHE BOOMのセルフカバーを含む全7曲を収録。「島唄~琉奏~」に親川遥、「星のラブレター」に岸谷香、「遠影」に藤巻亮太、「恋をする時」にTRICERATOPS、「からたち野道」に坂本美雨、「Drawing it」にHoRookiesがそれぞれ参加した。

また宮沢は6月9日に音楽生活35周年記念ライブを故郷である山梨・甲府の武田神社内 甲陽武能殿で開催することを発表した。バンドメンバーには土屋玲子(Violin)、今福健司(Per)、鬼武みゆき(Piano)、ドン久保田(B)が参加する。なお5月25日に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)、6月1日に大阪・服部緑地野外音楽堂でコンサート「君と探してる楽園」が行われる。

宮沢和史「~35~」収録曲

・島唄~琉奏~ with 親川遥(三線、歌で参加)

・星のラブレター with 岸谷香(ギター、コーラスで参加)

・遠影 with 藤巻亮太(ギター、コーラス、作曲で参加)

・恋をする時 with TRICERATOPS(演奏、コーラス、作曲で参加)

・からたち野道 with 坂本美雨(歌で参加)

・Drawing it with HoRookies(演奏、コーラスで参加)

・午前0時の近景

宮沢和史音楽生活35周年コンサート「君と探してる楽園」

2024年5月25日(土)東京都 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

2024年6月1日(土)大阪府 服部緑地野外音楽堂

ふるさと山梨にて愛と平和を歌うLove Songコンサート2024

2024年6月9日(日)山梨県 武田神社内 甲陽武能殿