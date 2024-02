Awichの最新アルバム「THE UNION」のCDとアナログ盤が3月6日にリリースされる。

昨年10月に配信リリースされた「THE UNION」は「Bad Bitch 美学 Remix」など全12曲入りのアルバム。アナログ盤はオレンジとクリアのカラーヴァイナル仕様の2枚組で、CDは透明スリーブケース / ピクチャーレーベル仕様の初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされる。初回限定盤には配信シングル「Pendulum」がボーナストラックとして収録され、付属のDVDには昨年11月に行われたアリーナワンマンライブ「Queendom - THE UNION-」から5曲の映像が収められる。

Awich「THE UNION」収録曲

01. THE UNION(Prod. Chaki Zulu / Chant by Kuniko, T.Kura )

02. RASEN in OKINAWA (Prod. Diego Ave)/ Awich, 唾奇, OZworld & CHICO CARLITO

03. Guerrilla(Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai)

04. ALI BABA REMIX feat. MFS & ralph(Prod. Chaki Zulu)

05. Bad Bitch 美学 Remix(Prod. Chaki Zulu)/ Awich, NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER

06. Call On Me(Prod. sty, Chaki Zulu)

07. 口に出して 2(Prod. KM)

08. Interlude

09. Burn Down feat. GADORO(Prod. TRILL DYNASTY)

10. かくれんぼ(Prod. Chaki Zulu)

11. Twinkle Stars feat. BIM(Prod. STUTS)/ Awich & STUTS

12. Wait For Me(Prod. JIGG / Trumpet:Patriq Moody)