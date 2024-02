ボブ・マーリーの音楽伝記映画『ボブ・マーリー：ONE LOVE』5月に日本公開決定

音楽伝記映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の日本公開日が5月10日(金)に決定。日本版本ポスターが公開された。

「ロックの殿堂」入りも果たした伝説のミュージシャン、ボブ・マーリー。全世界アルバム売上7500万枚以上を売り上げ、歴史的名盤と言われるアルバム『エクソダス』は米タイム誌により「20世紀最高の音楽アルバム (the best music album of the 20th century)」に選ばれている。その他にもグラミー賞の特別功労賞生涯業績賞受賞に殿堂賞の複数受賞、"Hollywood Walk of Fame"への殿堂入り、国連平和勲章受賞など数々の偉業を残し、ジャマイカ初の世界的トップスターが生み出した愛と希望に満ちた音楽は今もなお世界中の人々に影響を与え続けている。

しかし、白人と黒人のハーフとして生まれた出自や、国内の政情不安と政治家の思惑にも翻弄されてしまう国民的英雄としての苦悩、さらに欧米がすべての中心だった当時の音楽業界において稀有な第三世界出身アーティストとして世界的な成功を収める奇跡のサクセスストーリー、そして妻リタとの絆など、彼の音楽とメッセージの背後にある物語はあまり知られていない。本作は、2024年、マーリーが愛した妻のリタ、息子のジギー、娘のセデラがプロデューサーとして参画した、まさに正真正銘のボブ・マーリー映画。愛され続ける心震わすボブ・マーリーの音楽とメッセージ、知られざる波乱万丈な生涯を描く映画となっている。

監督は第94回アカデミー賞で作品賞をはじめとする6部門でノミネートされ、主演のウィル・スミスが主演男優賞を受賞した名作『ドリームプラン』(21)を手掛けたレイナルド・マーカス・グリーン。脚本にはレイナルドに加え、テレンス・ウィンター(『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』)、ザック・ベイリン(『グランツーリスモ』)らが参加。主人公ボブ・マーリー役には『あの夜、マイアミで』(20)にてマルコムXを演じ、高い評価を得たキングズリー・ベン=アディル。ボブ・マーリーの妻、リタ・マーリー役には『キャプテン・マーベル』(19)や『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(21)などハリウッド大作映画への出演が続く注目の俳優ラシャーナ・リンチ。実力派キャストが渾身の熱演を披露していることはもちろん、妻のリタ、ボブとリタの実子であるセデラ・マーリーとジギー・マーリーなど、ボブ本人を誰よりも愛し、近くで見守ってきた家族たちが監修に参画しているのも物語に深みを加えている。

日本版本ポスターは、熱気溢れるスタジアムの大観衆の前でボブ・マーリーが右手の拳を突き上げ、左手にマイクを握りしめ、万感の想いで歌う感動的な姿をとらえたもの。『ひとつの愛(ワンラヴ)が、世界を変えた。』のストレートで力強いコピーに、音楽を通じて愛のメッセージを世界中に伝え、音楽の力で世界が良くなると信じ続けた彼の人生、そして「音楽で戦争を止めた」とまで語り継がれている奇跡のストーリーが詰まっている。

なお、公開翌日の5月11日(土)は、1981年5月11日に36歳の若さで亡くなったボブ・マーリーの年命日にあたる。

<作品情報>

『ボブ・マーリー:ONE LOVE』

原題:Bob Marley: One Love

監督:レイナルド・マーカス・グリーン(『ドリームプラン』)

出演:キングズリー・ベン=アディル(『あの夜、マイアミで』)、ラシャーナ・リンチ(『キャプテン・マーベル』『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』)

脚本:テレンス・ウィンター(『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』)、フランク・E・フラワーズ、ザック・ベイリン(『グランツーリスモ』)、レイナルド・マーカス・グリーン

全米公開:2024年2月14日

日本公開:2024年5月10日(金) 全国公開

配給:東和ピクチャーズ

© 2024 PARAMOUNT PICTURES

