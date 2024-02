ドリカム、モー娘、宇多田ヒカル、ビートルズ、尾崎豊、小田和正…「やっぱ愛でしょ！『LOVE』タイトルソング」TOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00~16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

2月4日(日)の放送のテーマは「やっぱ愛でしょ!『LOVE』タイトルソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。

番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

今回のハピクロは「やっぱ愛でしょ!『LOVE』タイトルソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で紹介しました。

<今週のTOP10>

「やっぱ愛でしょ!『LOVE』タイトルソングTOP10」

・1位:DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」

・2位:モーニング娘。「LOVEマシーン」

・3位:宇多田ヒカル「First Love」

・4位:THE BEATLES「All You Need Is Love(愛こそはすべて)」

・5位:尾崎豊「I LOVE YOU」

・6位:Official髭男dism「I LOVE…」

・7位:久保田利伸 with ナオミ・キャンベル「LA・LA・LA LOVE SONG」

・8位:ももいろクローバーZ「L.O.V.E」

・9位:hitomi「LOVE 2000」

・10位:小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」

<チャート総評>

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「やっぱ愛でしょ!『LOVE』タイトルソングTOP10」は、10曲中、半分の5曲が90年代にリリースされた曲で締められる結果となりました。

この理由は、和製英語の「J-POP」というワードが90年代に入って、日本で制作されたポピュラー音楽を指す言葉として一般化しました。

それまでは「愛」や「恋」をタイトルにして歌われていた恋愛ソングが、「LOVE」というポップな言葉で表現したほうが時代にマッチした感じになっていったからです。

今回見事1位に輝いた、DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」は、J-POPという言葉が定着した1995年にリリースされた楽曲です。タイトルで「LOVE」を3回繰り返す同曲の1位は納得の結果ではないでしょうか。まさに「LOVE」があふれる、もうすぐバレンタインの今の時期にピッタリな曲がそろったTOP10となりました。

次回2月11日(日・祝)放送のテーマは「感嘆詞シリーズ第6弾「HEY」ソングTOP10」です。

