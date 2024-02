ビートルズ「All You Need Is Love（愛こそはすべて）」制作裏話がヒントに？ももクロ百田「“コーラスに家族も参加”ですね」

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」。この番組は、ももクロとナビゲーターの清野茂樹、そして全国のリスナーが一緒に作る“選曲テーマ別オリジナルTOP10チャートプログラム”です。毎回テーマを設けて、みなさんからのリクエストを集計した“番組オリジナルTOP10チャート”をカウントダウン形式で発表していきます。2月4日(日)の放送では、「やっぱ愛でしょ!“LOVE”タイトルソングTOP10」をお届けしました。

◆第4位:「All You Need Is Love(愛こそはすべて)」(THE BEATLES /ビートルズ)

<リスナーからのリクエスト・メッセージ>

「ビートルズには“LOVE”のつく曲がたくさんありますが、この曲は、バックコーラスにミック・ジャガーやキース・リチャーズ、エリック・クラプトン、さらには、メンバーの家族なども参加しています」

かなこ・あーりん:家族!?

清野:最後のコーラスの部分ですね。

かなこ:“スタッフさんの声が入っている”という話は聞いたりするけど、家族の声っていうのはなかなか珍しいかもしれないですね。

あーりん:でも、うちらの親なんか(コーラスを頼んだら)喜んでやりそうじゃない?

かなこ:絶対にやるよ!

あーりん:かなちゃんのママもパパも絶対に喜んで歌う。

かなこ:想像しただけで怖いですね(笑)。

あーりん:うちのママも喜んでやるし、多分しおりんのママも、れにちゃんのママも喜んでやる(笑)。

清野:企画成立ですね! いつでもいけますね。

かなこ:準備はもう……こちらがGOサインを出さないだけで(笑)。

あーりん:うちらよりも大きな声で歌いそう(笑)。

清野:壮大な“LOVE”を歌った曲のときには、ぜひ!

かなこ:“コーラスに家族も参加”ですね。

あーりん:選択肢になかったわ! 新しいですね。

かなこ:ぜひ、事務所に持ち帰りたいと思います(笑)。

