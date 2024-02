Creepy Nuts、back number、ミセス、Vaundy…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月3日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。2月3日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月3日(土)付)を発表しました。先週の11位から1ランクアップ↑ 同曲は、1月24日(水)にリリースされたサードアルバム『awake&build』に収録されています。先週の2位から7ランクダウン↓ 1月24日(水)には、同曲のミュージックビデオのメイキング映像(Behind The Scenes)が、自身のYouTubeチャンネルで公開されました。先週と変わらず第8位。大阪府出身の3ピースロックバンドで、3月からは全国9か所を巡るライブツアー「THIS IS MODERN OLD STYLE TOUR」を開催します。先週の3位から4ランクダウン↓ 同曲が主題歌の映画「ゴールデンカムイ」ですが、公開2週目で興行収入12億円を突破しました!先週の5位から1ランクダウン↓ 4月6日(土)、7日(日)には「LIVE 2024『月と猫のダンス』」が東京・有明アリーナで開催されます。先週の10位から5ランクアップ↑ 3月1日(金)公開予定の「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」の主題歌。本作ではVaundyさんが、路上ライブをするバンドのボーカル役としても出演しています。3週連続で第4位。4月27日(土)、28日(日)に宮城県で開催される大型野外フェス「ARABAKI ROCK FEST.24」への出演が決定しています。初登場! 1月17日(水)に配信リリースされた新曲。2月1日(木)には、同曲のレコーディング風景が自身の公式YouTubeチャンネルで公開されました。初登場! 1月24日(水)に配信リリースされた新曲。同曲は、音楽プロデューサーの島田昌典(しまだ・まさのり)さんがプロデュースを手がけています。なお、タッグを組むのは2020年発表の楽曲「水平線」以来だそうです。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 世界中でバズり続けており、TikTokの総再生回数は2億回を突破! さらに、世界中のApple Musicの再生数が反映される「Apple Music グローバルトップ100」で6位にランクインしました!――番組ではほかにも、ゲストパートにTHE RAMPAGEの鈴木昂秀(すずき・たかひで)さん、後藤拓磨(ごとう・たくま)さんが登場。2月14日(水)リリースのベストアルバム『16SOUL』『16PRAY』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/