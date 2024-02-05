RAZZ MA TAZZの約25年ぶりのニューアルバム「アンドロメダ・シティ」が2月14日にリリースされる。
1989年に結成され、1994年にメジャーデビューを果たしたRAZZ MA TAZZ。デビュー30周年を記念したニューアルバムには、ある惑星における出会いと別れ、悲しみ、そして再生の物語10編が収められる。
またRAZZ MA TAZZはアルバムを携えて全国ツアーを開催。2月11日には「ラジオ RAZZMA TAZZ」と題した配信イベントをツイキャスで行う。
RAZZ MA TAZZ 30th Anniversary Tour「アンドロメダ・シティ」
2024年1月28日（日）東京都 中目黒OOPS!
2024年2月3日（土）茨城県 Cr5bar
2024年2月13日（火）岐阜県 adapter
2024年2月14日（水）愛知県 LIVE HOUSE CIRCUS
2024年2月16日（金）京都府 和音堂
2024年2月17日（土）大阪府 cafe Room
2024年2月21日（水）徳島県 bar&live 寅家
2024年2月22日（木）高知県 ri:ver
2024年2月24日（土）香川県 RUFFHOUSE
2024年2月25日（日）愛媛県 LIVE HOUSE BAR～ YAH MAN 33
2024年3月1日（金）大分県 music house Cantaloop II
2024年3月5日（火）熊本県 Green River
2024年3月7日（木）鹿児島県 WICKY'S HOUSE
2024年3月9日（土）福岡県 HOME