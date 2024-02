SNARE COVERオーガナイズによる、日本のロック史50年を解析するイベント開催決定

SNARE COVERがオーガナイズする日本のロック史50年を解析するイベントが、2024年3月1日(金)に原宿クロコダイルで開催されることが発表された。

札幌在住で、個性的な音楽活動を続けるSNARE COVERと世代を超えた共鳴を続けるミュージシャンたちのトークショーとなる本イベント。ゲストには、あがた森魚、岡井大二、川上シゲ、武田チャッピー治が参加。前回は元サディスティック・ミカ・バンドのメンバーでピンクフロイドらのサウンドを支えたクリス・トーマスの盟友、今井裕氏を迎え好評に終えた本イベントだが、今回は更にパワーアップした2回目の開催となる。

<リリース情報>

SNARE COVER

Digital EP『NoRoShi』

2024年2月14日リリース

https://SNARECOVER.lnk.to/NoRoShi

<イベント情報>

SNARE COVER Presents Special Talk&LIVE Session

JAPANESE ROCKの夜明けから未来へつなぐもの その2

半世紀のヒストリーを 「プログレ」 「フォーク」 「アート」目線で語る夜

2024年3月1日(金)原宿クロコダイル

開場:18:00 開演:19:00

https://crocodile-live.jp/events/event/japanese-rock

第一部 スペシャルトークショウ

<スピーカー>

◉岡井大二【四人囃子、Science Ministry、PEGMO、Quiz他 Producers work L⇔R、a harvest garden、BARGAINS、貴水博之他】

◉あがた森魚【シンガーソングライター、作家、映像監督、俳優、アンクサアカス、ヴァージンVS雷蔵他】

◉寺中名人【ギタリスト・The CROMWELL、ブルージーンズ、デイブレイク他 】

◉武田チャッピー治【Chappys、NION、カルメン・マキ&OZ(exファーラウト クロニクル 千年コメッツ Typhoon NATALi 他)】

◉川上シゲ【カルメン・マキ&OZ、岡本健一 with ADDICT OF THE TRIP MINDS、川上シゲwith The Sea (ex 千年コメッツ Typhoon NATALi NOIZ他) 】

<オープニングアクト>

◉佐藤舞

<モデレーター>

◉吉田ハリー(音楽ディレクター、演出家)

◉SNARE COVER(ミュージシャン)

第二部 ライブ

1 あがた森魚

2 岡井大二、寺中名人、川上シゲ スーパーセッション

3 SNARE COVER スペシャルバンドセット

Vo &Gt SNARECOVER、 Drums チャッピー、Bass 川上シゲ

Piano 梅野渚 (ex MOTELS AJATE 他) Flute Sacx 、Gt HarryY