ATEEZ「たくさんの挑戦をして」「隣で応援しています」“将来の夢が決まらない”10代にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月1日(木)の放送は、8人組ボーイズグループ・ATEEZのHONGJOONG(ホンジュン)さんとYUNHO(ユンホ)さんがゲスト出演。『Q & ATEEZ』をテーマに、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCOとともに、10代リスナーの相談に乗りました。COCO教頭:今日は、生徒(リスナー)のキミがATEEZ先生に聞きたいこと、相談したいことを電話で直接聞けてしまいます!将来の夢が決まりません。小学校の卒業イベントで、将来の夢を「具体的に言ってほしい」と言われて困っています。ATEEZ先生は、なんでアイドルを目指したんですか?COCO教頭:ATEEZ先生は、12歳のときに夢ってありましたか?HONGJOONG:僕は……サッカー選手です。サッカーが大好きなんです。COCO教頭:そこから、どういうふうに進路変更したんですか?HONGJOONG:音楽も大好きだったんですけど、サッカーに才能がないことがわかったので、音楽に夢中になりました。YUNHO:僕はデンティスト医者……?COCO教頭:歯医者!YUNHO:はい! お父さんが……。COCO教頭:お父さんに言われた?YUNHO:はい(笑)。でも、歌とかダンスとかが好きだったんです。COCO教頭:そっちを目指したんですね。YUNHO:はい、努力しました。COCO教頭:(リスナーに)漠然とやりたいことはあるの?リスナー:あります! 受験してグローバルな中学校に進むので、世界で活躍できるような人になりたいと思っています。ATEEZ先生に憧れているのもあって(笑)。HONGJOONG:あ~! (笑)。でも、小学生なのに夢を見つけようとすることは、すごいと思います。YUNHO:すごいすごい!リスナー:ありがとうございます!COCO教頭:グローバルな中学校ということは、英語も学ぶのかな? 現状の英語は自信ある?リスナー:あんまりないです(笑)。HONGJOONG:(笑)。YUNHO:大丈夫!COCO教頭:お二人はすごく日本語が上手ですけど、語学はどうやって学んでいるんですか?HONGJOONG:おすすめがあります! ATEEZの音楽は英語が多いですから、僕たちの音楽で勉強して……!YUNHO:はい!COCO教頭:たしかに! それなら、楽しく学べますよね。YUNHO:僕が、ATEEZの歌詞と韓国語を教えてあげます!COCO教頭:(リスナーに)グローバルな活躍をしたいと思っていて、不安なことは何?リスナー:幼稚園のときは将来の夢を聞かれたら、「お医者さん」とか「デザイナーさん」とかすんなり答えられたんです。でも、それぞれ大変なことが多いから……「才能がない」と思っちゃって、今に至る感じです。COCO教頭:お二人の視点から、何かアドバイスはありますか?HONGJOONG:まだ12歳ということもあるので、たくさんの挑戦をしてほしいと思います。僕も応援しています!リスナー:ありがとうございます!YUNHO:自分がしたいことを見つけたら、夢も見つけることができると思います。小さいことから探してみてください。YUNHO先生が隣で応援していますから、頑張ってください!COCO教頭:まずは1個1個着実に積み重ねていって、できることを増やしていったら大丈夫だよ。頑張ってね!HONGJOONG・YUNHO:頑張ってください!このほかには……・「看護師になるために、15歳から寮生活をしています。メンバーとの共同生活において、大切なこと、大変だったことを教えてください」という19歳・「ATEEZ先生のようにかっこよくなって、彼女を引っ張っていきたいです。デートにも誘いたいのですが、まだ言えてないです」という17歳・「4月から大学生になります。ダンスサークルに入りたいのですが、自分のダンスに自信を持つにはどうしたらいいですか」という18歳と電話をつなぎました。ATEEZは、2月28日(水)にJAPAN 3RD SINGLE「NOT OKAY」をリリース。「ATEEZらしい強烈な曲を準備しました」とのことです。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/