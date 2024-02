宮世琉弥「いろんな僕を見せていきたいな」単独ライブでメジャーデビュー発表

俳優でアーティストの宮世琉弥が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に出演。“宮城県からやってきた転校生”として、番組内で放送される期間限定コーナー「宮世LOCKS!」のパーソナリティをつとめます。最終日となる2月1日(木)の放送では、1月28日(日)に開催された『宮世大決起集会 20th ANNIVERSARY LIVE』を振り返り、メジャーデビューへの意気込みを伝えました。宮世:登校最終日の今夜は、単独ライブ『宮世大決起集会 20th ANNIVERSARY LIVE』を振り返っていこうと思います!これは、僕が(1月22日に)20歳になったことを記念した単独ライブです! 東京国際フォーラムで開催しましたー! どうでした?(笑)。約5千人の前で披露させていただいて……本当にこうしたイベントをできることがすごくありがたいですし、もっともっと大きいところに連れていきたいなと、ライブを終えて思いました。この『宮世大決起集会』の中でみんなに発表させてもらったんですけど、僕、宮世琉弥はアーティスト・Ryubi Miyaseとしてメジャーデビューが決定しましたー! 4月には、『PLAYLIST』というアルバムをリリースして、さらに5月からは全国ツアーを開催することになりました! 初日は仙台で、最後は幕張メッセという大きな舞台でやらせてもらいます! 成功できるように、ここから着々と頑張っていきたいと思います……! メジャーデビューしたということで、自分で(音楽)制作もしているので、早くそれをみなさんにお披露目できるように頑張っていきたいなと思います!【リスナーのメッセージ:『宮世大決起集会』お疲れ様でした! りゅびーず(ファン)の一体感と琉弥くんの生歌、生ダンス全てに魅了されました! 終わったばかりの率直な感想をお聞きしたいですー! そして! メジャーデビュー決定おめでとうございます! ツアーもめちゃめちゃたのしみです! これからもお身体に気をつけてがんばってください! ずっとだいすきです!】(16歳)宮世:メジャーデビューも発表するライブということで、メジャーデビューする前の最後のライブになりました。いままで経験してきたことを全開に出していこうと思ったので、いろんな曲調だったり、いろんなパフォーマンスだったり、ダンスのジャンルも違かったんですけど、よりいろんな僕の顔を見せられたんじゃないかなと思いました!メジャーデビューということで、次からはこのライブを超えていけるように頑張って、みなさんにいろんな僕を見せていきたいなと思います! とにかくすっごく楽しかったです。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/