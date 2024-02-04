竹内まりやのヒット作「Denim」がアナログ化され、180g重量盤の2枚組で4月24日にリリースされる。
「Denim」は2007年5月にCDリリースされた竹内の10thアルバムで、｢返信」「シンクロニシティ（素敵な偶然）」「スロー・ラヴ」「明日のない恋」など人気シングル曲を多数収録。アナログ化に際し、2024年の最新アナログカッティングが施されている。なお「Denim」はCDリリース当時に購入者への抽選特典としてアナログ盤が制作されたが、商品化されるのは今回が初となる。またアナログリリースと同時に各サブスクリプションサービスでの配信もスタートする。
さらに竹内のデビュー45周年を記念して開設されたYouTube公式チャンネルでは「Denim」のアナログ化を記念し、収録曲「人生の扉」のライブ映像が公開された。
竹内まりや「Denim」アナログ収録曲
DISC 1
SIDE A
01. 君住む街角（On The Street Where You Live）
02. スロー・ラヴ
03. 返信
SIDE B
01. みんなひとり
02. シンクロニシティ（素敵な偶然）
03. 哀しい恋人
DISC 2
SIDE A
01. Never Cry Butterfly
02. ラスト・デイト
03. クリスマスは一緒に
SIDE B
01. 終楽章
02. 明日のない恋
03. 人生の扉