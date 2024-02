竹内まりやのヒット作「Denim」がアナログ化され、180g重量盤の2枚組で4月24日にリリースされる。

「Denim」は2007年5月にCDリリースされた竹内の10thアルバムで、「返信」「シンクロニシティ(素敵な偶然)」「スロー・ラヴ」「明日のない恋」など人気シングル曲を多数収録。アナログ化に際し、2024年の最新アナログカッティングが施されている。なお「Denim」はCDリリース当時に購入者への抽選特典としてアナログ盤が制作されたが、商品化されるのは今回が初となる。またアナログリリースと同時に各サブスクリプションサービスでの配信もスタートする。

さらに竹内のデビュー45周年を記念して開設されたYouTube公式チャンネルでは「Denim」のアナログ化を記念し、収録曲「人生の扉」のライブ映像が公開された。

竹内まりや「Denim」アナログ収録曲

DISC 1

SIDE A

01. 君住む街角(On The Street Where You Live)

02. スロー・ラヴ

03. 返信

SIDE B

01. みんなひとり

02. シンクロニシティ(素敵な偶然)

03. 哀しい恋人

DISC 2

SIDE A

01. Never Cry Butterfly

02. ラスト・デイト

03. クリスマスは一緒に

SIDE B

01. 終楽章

02. 明日のない恋

03. 人生の扉