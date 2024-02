J-WAVEによる音楽賞授賞式「SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD」が3月20日に東京・Billboard Live TOKYOで開催される。

「TOKIO HOT 100 AWARD」は、過去1年間の音楽チャートをにぎわせた国内外のアーティストを部門別にノミネートし、生放送番組「TOKIO HOT 100」のナビゲーターであるクリス・ペプラーと、TOKIO HOT 100 AWARD委員会の有識者を中心に受賞者を決定するJ-WAVE独自の音楽賞授賞式。今年のセレモニーは2部制で行われ、1部では授賞セレモニーと併せて注目ミュージシャンによるパフォーマンスが披露され、2部ではJ-WAVE開局35周年を記念し、時を同じくしてデビュー35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラのスペシャルライブが繰り広げられる。

開催発表とともに各部門の賞とノミネートアーティストもアナウンスされた。このうちライブやステージパフォーマンスが最も印象的だったアーティストを表彰する「BEST PERFORMANCE OF 2023」、インターネットやSNSを中心に話題となったアーティストを表彰する「BEST BUZZ OF 2023」、J-WAVE「SONAR TRAX」に選ばれたアーティストの中から、今年さらなる活躍が期待される次世代アーティストを表彰する「BEST SONAR TRAX OF 2023」の3部門はリスナー投票も受け付ける。

なお授賞式にはJ-WAVEのリスナー100組200名が抽選で招待される。詳細はイベント公式サイトにて確認を。

SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD

2024年3月20日(水・祝)東京都 Billboard Live TOKYO

<出演者>

MC:クリス・ペプラー

各賞とノミネートアーティスト

BEST SONG OF 2023

NewJeans「Ditto」

BEST PERFORMANCE OF 2023

King Gnu

sumika

BE:FIRST

Mrs. GREEN APPLE

YOASOBI

Coldplay

ハリー・スタイルズ

BLACKPINK

MÅNESKIN

Red Hot Chilli Peppers

BEST BUZZ OF 2023

新しい学校のリーダーズ

imase

10-FEET

NewJeans

YOASOBI

BEST SONAR TRAX OF 2023

新東京

TOMOO

Hana Hope

Haruy

Mina Okabe

J-WAVE 35th ANNIVERSARY AWARD

東京スカパラダイスオーケストラ

DIRECTORS’ CHOICE OF 2023

後日発表