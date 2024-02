Chilli Beans.、東名阪ライブハウスツアーと秋全国ホールツアー開催を発表

Chilli Beans.が、6月に東名阪ライブハウスツアー、秋に全国ホールツアーを開催することを発表した。

【撮り下ろし写真を見る】Chilli Beans.

2024年2月3日(土)に自身最大規模のワンマンライブとなる初の日本武道館公演「Chilli Beans. ”Welcome to My Castle” at Budokan」を開催、完全SOLD OUTで大成功を収めたChilli Beans.。ライブは昨年12月13日(水)にリリースされた2nd Full Album『Welcome to My Castle』をモチーフに、Chilli Beans.の世界観が詰まったお城に皆さんをご招待する、というコンセプトのもと開催。アルバムの顔ともなっている「doll」や「Welcome」をはじめ、初披露としては「Hello bad boy」や「105☻」なども披露された。加えて、代表曲「lemonade」やTVアニメ『ONE PIECE』エンディングテーマでもあった「Raise」など、Chilli Beans.ベスト的内容の全24曲が披露され、会場に集まった8500人を熱狂させた。

同公演内で、東名阪のライブハウスツアーと秋の全国ホールツアーの開催が発表された。Chilli Beans.のファンクラブであるClub Beans.ではチケット最速先行受付が開始されている。

<ライブ情報>

Chilli Beans. Live House Tour 2024

2024年6月5日(水)Zepp Osaka Bayside

2024年6月13日(木)Zepp Nagoya

2024年6月14日(金)豊洲PIT

https://chilli-beans.com/news/detail/21638

Chilli Beans. Hall Tour 2024

2024年10月4日(金)新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

2024年10月6日(日)宮城 トークネットホール仙台 大ホール

2024年10月14日(月)香川 サンポートホール高松

2024年10月18日(金)広島 JMS アステールプラザ大ホール

2024年10月19日(土)福岡 福岡市民会館

2024年10月25日(金)石川 金沢市文化ホール

2024年10月31日(木)北海道 札幌市教育文化会館

2024年11月6日(水)大阪 オリックス劇場

2024年11月21日(木)愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2024年12月4日(水)東京 東京ガーデンシアター

HP:https://chilli-beans.com/