劇場アニメ「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の公開を記念した新作アパレルが登場。「FRUIT OF THE LOOM」「NEW ERA」とそれぞれコラボしたTシャツ、 キャップが発売される。

「FRUIT OF THE LOOM」は、アメリカのケンタッキー州に本拠地を置く170年以上の歴史を持ったアパレルメーカー。コラボTシャツは、コンパス、ターミナル、ファウンデーションをモチーフにした全3種で展開される。前面の左胸には各組織のエンブレムを左胸にデザイン。背面には「FRUIT OF THE LOOM」のアメリカンなグラフィックロゴが配された。生地には、ざらっとした肌触りで乾いた質感が特徴のUSAコットンが使用されている。

100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア・アパレルブランド「NEW ERA」とのコラボキャップには、各組織のエンブレムを大きくデザイン。フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTYモデルが採用されており、ボディカラーはパイロットスーツのカラーをイメージして決定された。

価格はTシャツが税込各5500円、キャップが税込各6600円。バンダイナムコグループ公式通販サイト・プレミアムバンダイ内のSTRICT-G Online Storeでは、2月11日23時まで商品の予約を受け付けている。なおSTRICT-Gの各店舗でも、Tシャツを2月下旬、キャップを4月下旬より販売予定だ。

