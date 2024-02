平泉成 ラジオドラマ「安部礼司」に登場！ “小さなおじさん役”に挑戦「できるだけ汚い声で、かわいく演じました」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。2月4日(日)の放送は、スペシャルゲストとして俳優・平泉成さんが登場します。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。今回、平泉さんが演じるのは、 令和入社の若手社員の前に突如現れた“小さなおじさん”役。こっそり助け舟を出す小さなおじさんには、ある秘密があって……という物語。今回の出演について、平泉さんは「やりながらびんびん刺激を受けましたね~。僕らが昔やっていたラジオドラマとは話の内容も違いました。みなさんテクニックがすごくて刺激を受けましたよ。できるだけ汚い声で、かわいく、どうやったら小さなおじさんを演じられるか意識したんですけど、ちょっと難しかったかな~?」と感想を述べました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55