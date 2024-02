MIYAVIのニューアルバムのタイトルが「Lost In Love, Found In Pain」に決定。その前編となる「Lost In Love」が4月3日にリリースされる。

「Lost In Love, Found In Pain」は「Duality(二面性)」をテーマにした2部作のアルバム。楽曲制作の相棒でもあるレニー・スコルニックに加え、アメリカ・ロサンゼルスにて多彩なプロデューサー、共同制作者を交えて制作された。ビジュアルはエイサップ・ファーグやジャスティン・ティンバーレイクなどを手がけるダレン・クレイグが担当する。

明日2月4日0:00にはアルバムからの先行シングル第1弾「Broken Fantasy / Tragedy Of Us」が配信リリースされる。「Broken Fantasy」はソリッドで疾走感のあるアップテンポなロックサウンドになっており、MIYAVIならではのギタープレイはもちろん彼の新たな一面が見られるボーカルワークも魅力の1曲。一方、「Tragedy Of Us」は曲中にちりばめられたギターフレーズやドラマチックな展開、語るように歌い上げるボーカルが印象的なミディアムチューンとなっている。

MIYAVI「Broken Fantasy / Tragedy Of Us」収録曲

01. Broken Fantasy

02. Tragedy Of Us