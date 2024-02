新しい学校のリーダーズ 上履きでダンスは大変…「裸足に近い状態で踊っているので」足のお悩みだらけ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月30日(火)の放送は、新しい学校のリーダーズのSUZUKA さん、RINさん、MIZYUさんがゲスト出演。「はみ出し!パイセン・アドバイス!」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)とともに、リスナーの相談に“はみ出し”ているアドバイスを送りました。そのやり取りを紹介します。今回電話をつないだのは、16歳の女性リスナーです。相談内容は、「左足の親指にできたウオノメのせいで、ドラムの練習に支障が出ています」とのことです。MIZYU:ドラムやってるんだ。かっこいいね~。SUZUKA:かっこいい~。ドラムでリーダーズの曲を奏でてはいないんですか?リスナー:よくやっています! 「青春を切り裂く波動」が、特にドラムがかっこいいです!こもり校長:パイセンの曲も練習しているということだけど、左足のウオノメというのはどんな感じなの?リスナー:左足でハイハットを踏むときに重心をかけるので、そこで痛みが増して本当に困っています。こもり校長:痛いぐらいのウオノメなの!?リスナー:そうですね。だいぶ大きくて。MIZYU・RIN:え~……。SUZUKA:あらま……! ウオノメって、どうやって排除するんでしたっけ?リスナー:(今は)市販の薬で対応しています。こもり校長:塗り薬みたいなやつじゃない?リスナー:そうです。SUZUKA:そもそも、原因は何なんですか?COCO教頭:摩擦?MIZYU:ウオノメ歴はどのくらいですか?リスナー:まだ1ヵ月ぐらいです。MIZYU:そのぐらいなら、市販の薬で治らないのかなぁ?リスナー:いや、大きくなる一方なんです。RIN:えー! 病院に行ったほうがいいね。リスナー:そうなんです……。こもり校長:ウオノメについてのアドバイスは、「病院に行く」なので(笑)。足のケアについてのはみ出しアドバイスを、パイセンにもらおうかな。リスナー:お願いします!SUZUKA:私たちも、足の悩みいっぱいあるんですよ。MIZYU:まず、コレがいけないんですよ。COCO教頭:上履きね!MIZYU:上履きって平たいじゃないですか。私たちは、裸足に近い状態で動き回って踊り回っているので。どんどん土踏まずがなくなっていっちゃって……。メンバー4人のうち、半分の2人は偏平足なんです。外反母趾も発症したりだとか……。リスナー:うわ~。RIN:私はウオノメもあるしマメもあるし、外反母趾の逆の内反小趾ってやつがあって。COCO教頭:小指側?RIN:そうです。MIZYU:足の悩みだらけなんですよ。SUZUKA:しかも(上履きが)薄いから、寒い所におったらしもやけができるんですよ。COCO教頭:しもやけまで……! すごい悩みを抱えているじゃないですか。リスナー:うわ~……!MIZYU:だから、わかりますよ。SUZUKA:私たちも悩んでる。やけど……!RIN:気にしない(笑)。MIZYU:私たちの本当の解決方法は「上履きをやめる」なんですけど、やめられないのよね(笑)。RIN:そう!こもり校長:そうだよね。だから、ウオノメを治す方法は「病院に行く」なんだけど、今のアドバイスだと「気にしない」だよね(笑)。リスナー:はい(笑)。SUZUKA:(ドラムを)パンクな気持ちで叩いたら、足よりも首の痛みがくるかも。COCO教頭:上にくる!?MIZYU:ヘドバンして叩いたら……。SUZUKA:痛みは分散されます。リスナー:あ~……(笑)。こもり校長:これは、“はみ出し”たアドバイスだね(笑)。ひどくなる前に病院に行きなよ!COCO教頭:そうだよ!新しい学校のリーダーズ:行っちゃって!こもり校長:ドラムの練習も頑張ってね!リスナー:ありがとうございます!新しい学校のリーダーズは、1月26日に、新曲「Toryanse」をデジタルリリース。5月には、初の全国ファンクラブツアー『NEW FANCLUB TOUR 2024(仮)』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/