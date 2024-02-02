Awich、自身最大規模のワンマン・ツアーにLANA、ゆりやんレトリィバァら客演参加

ラッパーのAwichが、全国7箇所を巡る自身最大規模のワンマン・ツアー「THE UNION TOUR 2024」全7公演の客演アーティストの情報を発表した。

【写真まとめ】Awich Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama

昨年秋に最新アルバム『THE UNION』をリリースし、自身初のアリーナ公演『Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama』を大成功させたAwich。その最新アルバムを引っ提げ、大阪Zepp Namba公演を皮切りに、ファイナルとなる東京Zepp Hanedaまで、広島、札幌、福岡、仙台、名古屋と全7箇所を巡る。

ツアー初日の2024年4月27日（土）に開催する大阪Zepp Nambaには盟友として、沖縄ラッパーのCHICO CARLITO、OZworld、唾奇（A-Z 順）らが参戦。5月23日（木）東京Zepp HanedaのTOUR最終日には昨年HipHopシーンの枠に留まらず世間に対して、一斉を風靡したBad Bitch 美学 RemixよりAI、LANA、MaRI、NENE、ゆりやんレトリィバァが参戦し、TOUR の締めくくりとして盛り上げる。

＜ライブ情報＞

『THE UNION TOUR 2024』

大阪 Zepp Namba （2024年4月27日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・JP THE WAVY

・NENE

・OZworld

・ralph

・SugLawd Familiar

・YURIYAN RETRIEVER

・唾奇

料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

広島 CLUB QUATTRO （2024年4月28日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・MaRI

・SugLawd Familiar

料金：スタンディング ￥6800（1D代別途）

[問] YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571

北海道 Zepp Sapporo（2024年5月2日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・JP THE WAVY

・SugLawd Familiar

・唾奇

料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）

[問] WESS 011-614-9999

福岡 Zepp Fukuoka（2024年5月9日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・GADORO

・MaRI

・NENE

・OZworld

・SugLawd Familiar

料金：1階スタンディング ￥6800

[問] キョードー西日本 0570-09-2424

宮城 仙台 PIT（2024年5月11日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・MaRI

・NENE

・OZworld

・SugLawd Familiar

料金：スタンディング ￥6800（1D代別途）

[問] GIP お問い合わせフォーム

愛知 Zepp Nagoya（2024年5月17日）

客演アーティスト：

・CHICO CARLITO

・MaRI

・NENE

・SugLawd Familiar

・¥ellow Bucks

・唾奇

料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）

[問] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

東京 Zepp Haneda（2024年5月23日）

客演アーティスト：

・AI

・CHICO CARLITO

・LANA

・MaRI

・MFS

・NENE

・ralph

・SugLawd Familiar

・YURIYAN RETRIEVER

料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）

[問] H.I.P. 03-3475-9999