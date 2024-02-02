Awich、自身最大規模のワンマン・ツアーにLANA、ゆりやんレトリィバァら客演参加

ラッパーのAwichが、全国7箇所を巡る自身最大規模のワンマン・ツアー「THE UNION TOUR 2024」全7公演の客演アーティストの情報を発表した。
【写真まとめ】Awich Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama
昨年秋に最新アルバム『THE UNION』をリリースし、自身初のアリーナ公演『Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama』を大成功させたAwich。その最新アルバムを引っ提げ、大阪Zepp Namba公演を皮切りに、ファイナルとなる東京Zepp Hanedaまで、広島、札幌、福岡、仙台、名古屋と全7箇所を巡る。
ツアー初日の2024年4月27日（土）に開催する大阪Zepp Nambaには盟友として、沖縄ラッパーのCHICO CARLITO、OZworld、唾奇（A-Z 順）らが参戦。5月23日（木）東京Zepp HanedaのTOUR最終日には昨年HipHopシーンの枠に留まらず世間に対して、一斉を風靡したBad Bitch 美学 RemixよりAI、LANA、MaRI、NENE、ゆりやんレトリィバァが参戦し、TOUR の締めくくりとして盛り上げる。
＜ライブ情報＞
『THE UNION TOUR 2024』
大阪 Zepp Namba （2024年4月27日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・JP THE WAVY
・NENE
・OZworld
・ralph
・SugLawd Familiar
・YURIYAN RETRIEVER
・唾奇
料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
広島 CLUB QUATTRO （2024年4月28日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・MaRI
・SugLawd Familiar
料金：スタンディング ￥6800（1D代別途）
[問] YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571
北海道 Zepp Sapporo（2024年5月2日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・JP THE WAVY
・SugLawd Familiar
・唾奇
料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）
[問] WESS 011-614-9999
福岡 Zepp Fukuoka（2024年5月9日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・GADORO
・MaRI
・NENE
・OZworld
・SugLawd Familiar
料金：1階スタンディング ￥6800
[問] キョードー西日本 0570-09-2424
宮城 仙台 PIT（2024年5月11日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・MaRI
・NENE
・OZworld
・SugLawd Familiar
料金：スタンディング ￥6800（1D代別途）
[問] GIP お問い合わせフォーム
愛知 Zepp Nagoya（2024年5月17日）
客演アーティスト：
・CHICO CARLITO
・MaRI
・NENE
・SugLawd Familiar
・¥ellow Bucks
・唾奇
料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）
[問] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
東京 Zepp Haneda（2024年5月23日）
客演アーティスト：
・AI
・CHICO CARLITO
・LANA
・MaRI
・MFS
・NENE
・ralph
・SugLawd Familiar
・YURIYAN RETRIEVER
料金：1階スタンディング ￥6800（各1D代別途）
[問] H.I.P. 03-3475-9999