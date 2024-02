ATEEZ「ドキドキしています」日本のラジオ生放送に初登場！好きな日本食は「“神戸牛”のすき焼き」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月1日(木)の放送は、8人組ボーイズグループ・ATEEZのHONGJOONG(ホンジュン)さんとYUNHO(ユンホ)さんがゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、生放送の日本のラジオ番組に初めて出演する心境や、日本の好きな食べ物などを聞きました。COCO教頭:日本のラジオの生放送は初めてとお聞きしたんですけど、率直なお気持ちはいかがですか?HONGJOONG:正直、緊張してドキドキもしていますが、招待してくださって本当にありがとうございます!COCO教頭:ありがとうございます! 緊張は絶対すると思いますけど、その緊張感も生徒(リスナー)はワクワクと捉えると思います。気兼ねなく楽しんでください!HONGJOONG:ありがとうございます! よろしくお願いします!COCO教頭:そして、ここは“ラジオの中の学校”ですから、お二人は先生です。いかがですか?HONGJOONG:先生は初めてです……!YUNHO:「先生」と呼ばれるのが恥ずかしいですけど、YUNHO先生の魅力をお見せします!COCO教頭:YUNHO先生は今日、黒のタートルネックに黒のジャケットを着られていて、教頭の座を奪われるんじゃないかと思うくらい“先生感”が出ていますね。YUNHO:今日、教頭になりたいです!HONGJOONG:(笑)。COCO教頭:私も負けずに頑張ります!HONGJOONG:まず、牛カツ! 牛カツが本当に好きです。すき焼きも好きです。YUNHO:あ~!COCO教頭:すき焼きって、韓国のプルコギに味がちょっと似てません?HONGJOONG:似てます!COCO教頭:日本のすき焼きの魅力は何ですか?HONGJOONG:僕は神戸牛の……が好きです。YUNHO:(笑)。COCO教頭:いいのを食べてますね(笑)。生卵を付けて食べるのは抵抗ないですか?HONGJOONG:はい。僕は卵も好きです。YUNHO:去年、家族と一緒に日本を旅行しました。札幌に行ったり、江ノ島で電車に乗って……。COCO教頭:江ノ電!?YUNHO:江ノ電に乗りました。楽しかったです。COCO教頭:写真も撮りました?HONGJOONG:はい、写真を撮ってインスタグラムに上げました。YUNHO:(その写真は)かっこよかったです。HONGJOONG:その日によって違いますけど、いつも夜中の2時から3時くらいに寝ます。COCO教頭:遅いな……! その時間まで何をしているんですか?HONGJOONG:作詞作曲をしています。COCO教頭:じゃあ、今はまだ眠くはないですか?HONGJOONG:大丈夫です。(出演できて)本当に嬉しいです。COCO教頭:YUNHO先生はどうですか?YUNHO:僕は毎日、スケジュール(仕事の予定)が終わって家に戻ってすぐの11時くらいに寝ます。COCO教頭:11時!? あと30分……(笑)。YUNHO:あー!HONGJOONG:YUNHO先生、また会いましょう~!COCO教頭:ここで寝て帰る!?YUNHO:ここで寝ます……!この日の放送では、『Q & ATEEZ』をテーマに……・「将来の夢が決まっていなくて困っています。先生たちは、なんでアイドルを目指したんですか?」という12歳・「看護師になるために、15歳から寮生活をしています。メンバーとの共同生活において、大切なこと、大変だったことを教えてください」という19歳・「ATEEZ先生のようにかっこよくなって、彼女を引っ張っていきたいです。デートにも誘いたいのですが、まだ言えてないです」という17歳・「4月から大学生になります。ダンスサークルに入りたいのですが、自分のダンスに自信を持つにはどうしたらいいですか」という18歳と電話をつなぎました。ATEEZは、2月28日(水)にJAPAN 3RD SINGLE「NOT OKAY」をリリース。「ATEEZらしい強烈な曲を準備しました」とのことです。詳細はオフィシャルサイトまで。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/