新しい学校のリーダーズ「私たちにはセーラー服と作ってきた作品がある」“やりたいこと”に導かれたいま

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月30日(火)の放送は、新しい学校のリーダーズのSUZUKA さん、RINさん、MIZYUさんがゲスト出演。日本だけでなく海外からも評価されるパフォーマンスや自身のイメージについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:パイセンはどんな10代でした? 自分の才能に気づけていましたか?SUZUKA:私は……けっこう感じてましたね。自分自身に対して、「おまえ、おもろいな~」、「でも、もっとやれることあるんちゃうか」って。意識的に自分の持っている個性をどこに連れていくか、というので……場所だったり、人だったりにチャレンジしていましたね。RIN:私は幼いときからダンスをずっとやっていたんですけど、運動がとっても苦手なんですね。こもり校長:わかる! 俺も……!SUZUKA:めっちゃダンスうまいのに!?MIZYU:"踊りと運動神経は比例しない"って言いますよね。こもり校長:そうなんです! 僕はそれを証明するために、この世界でやっています(笑)。RIN:同じです! 運動がこんなにも苦手なのに「ダンスって楽しい!」って続けていたので、自分的には「これが使命なのかな」って。小さいころから思っていたわけじゃないですけど、勝手にそういう意識でいたのかなって、いま考えると思います。こもり校長:うん、振り返って気づくものもありますよね。SUZUKA:でも、(こもり校長は)ダンスめっちゃうまいのに……! 運動神経が良さそうな動きですよね。RIN:そうだよね。COCO教頭:(笑)。SUZUKA:RINはアニメーションダンスとか、小回りが利く感じなんです。でも、(こもり校長は)絶対にトレーニングされているし……。こもり校長:いやいやいや! 全然ですよ!SUZUKA:"運動神経が悪い"ってどういうことですか? 50m走が遅いとかですか?こもり校長:走るの遅いですよ。キャッチボールができないとかですね。ボールを投げられても、1回落ちてから拾って投げるとか。SUZUKA:あ~! そういうのだ……!MIZYU:RINは、歩き方からちょっと……。RIN:歩くのが苦手なんです(笑)。たぶん下半身が弱いんですよね。だから、ひょっこひょっこしちゃうんですけど。でも踊ると、体が勝手にリズムに乗ってきて音楽に合ってしまうんです。楽しいですよね。MIZYU:そのギャップも好きだよ~。こもり校長:4人のパフォーマンスは、世の中からは"個性を持った人たち"だと受け取られていると思います。結成9年目になってみて、周りからの言葉が変わってきたとかはありますか?SUZUKA:結成当時は、自分たちがコンセプトに縛られていたんですね。「私たちはトンマナ(トーン&マナー)的に違うやん」と縛っていたんですけど。MIZYU:自分たちはこっちだよね、みたいな。SUZUKA:でも9年目になると、そんな(コンセプトの)ラインは全然ないというか。私たちにはセーラー服と、いままでに作ってきた作品があるので。いい意味で、別にラインを引かなくても……「なんでもやりますよ」「でも、自分たちが好きなもの、今やりたいものはこれだ」という。MIZYU:その、"好きなもの"、"やりたいと思うもの"(をやってきた結果)が、こうなっていったんじゃないかな、思います。RIN:勝手に導かれていったのかなって。こもり校長:はー! なるほどね。1月26日に、新曲「Toryanse」をデジタルリリースした新しい学校のリーダーズ。4月にはアメリカ・カリフォルニアで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』、6月にはスペイン・バルセロナで開催されるヨーロッパ最大級の音楽フェス『Primavera Sound 2024』に出演します。海外でのライブでは、「私たちはメイド・イン・ジャパンです」という意識が高まるとのこと。その上で日本語曲でも一緒に歌ってくれるなど、海外でもありのままで活動できていることが「とにかく楽しい」と話していました。