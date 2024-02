4月6、7日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールでヒップホップフェス「eplus presents GO-AheadZ」 が初開催される。

「 GO-AheadZ」は日韓のヒップホップやR&Bシーンを牽引するアーティストから、バンドサウンドのさらなる可能性を見せてくれるアーティストまでを集め、ジャンル・国境・カルチャーを“スクランブル”したフェス。4月6日の公演にはヘッドライナーのちゃんみなをはじめ、アッシュ・アイランド、ポール・ブランコ、Yo-Sea、SIRUP、CVLTE、IO、Gottz&MUD、(sic)boy、唾奇&CHICO CARLITO、釈迦坊主、SKRYU、Watsonの出演が決定した。

一方、4月7日の公演にはヘッドライナーを務める¥ellow Bucksに加えて、舐達麻、Dynamic Duo、イ・ヨンジ、チャンモ、ralph、Hideyoshi、HIYADAM、ゼネ・ザ・ジラ、Paledusk、TSUBAKILL、Only U、キコ、Lunv Loyal、Bleecker Chromeが登場。出演者は今後も追加される予定で、イープラスでは2月21日までチケットの先行予約を受け付けている。

eplus presents GO-AheadZ

2024年4月6日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

ちゃんみな / アッシュ・アイランド / ポール・ブランコ / Yo-Sea / SIRUP / CVLTE / IO / Gottz&MUD / (sic)boy / 唾奇&CHICO CARLITO / 釈迦坊主 / SKRYU / Watson / and more



2024年4月7日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

¥ellow Bucks / 舐達麻 / Dynamic Duo / イ・ヨンジ / チャンモ / ralph / Hideyoshi / HIYADAM / ゼネ・ザ・ジラ / Paledusk / TSUBAKILL / Only U / キコ / Lunv Loyal / Bleecker Chrome / and more