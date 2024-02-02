許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」のライブイベントの名称が「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン Dream Live ～Memorial Match～」に決定。5月25日、26日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、5月31日から6月2日の期間に東京・有明アリーナにて開催される。

「テニミュ」シリーズ20周年イヤーの締めくくりとして開催される同イベントには、「テニミュ」ライブ史上最多の出演者が登場。青学、不動峰、聖ルドルフ、山吹、氷帝、六角、緑山、立海のキャストが集結する。なお越前リョーマ役の今牧輝琉をはじめとした青学キャストは、同イベントをもって卒業予定。出演者の一覧は記事末のイベント情報から確認を。

「Dream Live」は「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」で披露された楽曲の数々を、ライブならではの演出で届けるイベント。チケット料金は全席指定税込8000円で、４月28日10時にイープラス、チケットぴあ、ローソンチケットにて発売される。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン Dream Live ～Memorial Match～」

兵庫公演

日時：2024年5月25日（土）～26日（日）

会場：兵庫県 神戸ワールド記念ホール

東京公演

日時：2024年5月31日（金）～6月2日（日）

会場：東京都 有明アリーナ

スタッフ

原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

構成・演出：三浦香

音楽：坂部剛、Yu （vague）

振付：遠山晶司（梅棒）、YOU

主催：テニミュ製作委員会

出演

青学

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：戸塚世那

水野カツオ：市川愛大

不動峰

橘桔平：熊沢学

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

石田鉄：柊太朗

桜井雅也：深澤悠斗

内村京介：菊池颯人

森辰徳：Rayshy

聖ルドルフ

赤澤吉朗：奥村等士

観月はじめ：三井淳平

柳沢慎也：久保侑大

木更津淳：緑川青真

野村拓也：八重澤就土

不二裕太役：石原月斗

金田一郎役：二宮礼夢

山吹

南健太郎：桑原勝

千石清純役：TAISEI

亜久津仁：益永拓弥

東方雅美：灰塚宗史

新渡米稲吉：松原凛

室町十次：寺島レオン

喜多一馬：内野楓斗

壇太一：橋本悠希

氷帝

跡部景吾：高橋怜也

忍足侑士：草地稜之

宍戸亮：広井雄士

向日岳人：小辻庵

芥川慈郎：横山賀三

滝萩之介：中田凌多

樺地崇弘：栗原樹

鳳長太郎：明石陸

日吉若：酒寄楓太

六角

葵剣太郎：宮脇優

佐伯虎次郎：松永有紘

黒羽春風：桐田伶音

天根ヒカル：栗原航大

木更津亮：岸本舜生

首藤聡：中嶋健

緑山

季楽靖幸：成瀬遙城

立海

幸村精市：潮見洸太

真田弦一郎：速川大弥

柳蓮二：梶山武雅

仁王雅治：蒼井嵐樹

柳生比呂士：中山清太郎

丸井ブン太：白金倫太郎

ジャッカル桑原：大村征弥

切原赤也：木村聖哉



井上守：北代高士

オジイ：うじすけ

ほか

※赤澤吉朗の吉は、土に口が正式表記。

(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会