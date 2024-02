ヤバイTシャツ屋さんが2月10日に行う全国ツアー「ヤバイTシャツ屋さん "BEST of the Tank-top" 47都道府県TOUR 2023-2024」北海道・Zepp Sapporo公演に道重さゆみがゲスト出演する。

道重を敬愛し続け、いつも“道重Tシャツ”を着用しているしばたありぼぼ(B, Vo)。彼女たちはバンド初の全都道府県ツアーで、ついに道重と対バンを果たすこととなった。公演のチケットは各プレイガイドで販売されている。

ヤバイTシャツ屋さん "BEST of the Tank-top" 47都道府県TOUR 2023-2024(※終了分は割愛)

2024年2月5日(月)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY



2024年2月6日(火)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / 打首獄門同好会



2024年2月10日(土)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / 道重さゆみ



2024年2月12日(月・祝)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / Saucy Dog



2024年2月19日(月)東京都 Zepp Haneda

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / ゴールデンボンバー



2024年2月20日(火)東京都 Zepp Haneda

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / 氣志團



2024年3月8日(金)北海道 函館club COCOA

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / and more



2024年3月10日(日)北海道 帯広MEGA STONE

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / and more



2024年3月12日(火)北海道 CASINO DRIVE

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / and more



2024年3月14日(木)北海道 北見オニオンホール

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / and more



2024年3月23日(土)沖縄県 ミュージックタウン音市場

<出演者>

ヤバイTシャツ屋さん / and more