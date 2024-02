milet「よく見て爆笑しているんです」“CRAZY COCO”と初対面で感動

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月31日(水)の放送は、シンガーソングライターのmiletさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組が始まる前のエピソードを紹介し、リスナー層と同じ10代のころの思い出を聞きました。こもり校長:さっき「はじめまして」でごあいさつしたときに、教頭のことを……かりそめの姿は「CRAZY COCO」というんだけど。COCO教頭:お笑い好きね。こもり校長:元CAのね(笑)。そのCRAZY COCOと教頭が、イコールになってなかったんですよね?milet:そうなんです(笑)。さっきごあいさつさせていただいたときに、「うわ~、声もお顔もCRAZY COCOさんに似てるな~」と思っていたら、私のマネージャーが「COCOさんのインスタとかSNSは、マジでおもしろいから!」と言っていて。COCO教頭:激アツ……!milet:そこで、「あっ、同じ人なんだ!」って発覚して。COCO教頭:嬉しい~。milet:私も、よく! よく! 見て爆笑しているんです。友達にリンクも送っていますよ(笑)。COCO教頭:やばすぎ!こもり校長:すごくない!? miletさんに動画を送ってもらう世界線にいるって、めっちゃいいね!COCO教頭:嬉しすぎて言葉が出ないです。手汗だけ出ている状態です(笑)。milet:(笑)。いや~、生で! 感動です!COCO教頭:ありがとうございます……!こもり校長:いいな~!COCO教頭:ジェラら(嫉妬し)ないで!milet:(笑)。こもり校長:milet先生は、どんな10代でしたか?milet:吹奏楽部に入っていましたけど、基本的には幽霊部員でした。フルートは小学校のときからやっていて、音大に行くか悩んでやめたんですけど。10代は……勉強をずっとしていたのかなと。図書館にずっといた記憶はあります。こもり校長:音楽は小さいときから好きだったんですか?milet:そうですね。もともとクラシック音楽が大好きでした。J-POPは……今、歌ったりしていますけど、聴くようになったのは自分が歌うちょっと前ぐらいなんです。こもり校長:えー!?milet:洋楽は聴いていたんですけどね、ポストロックとかアンビエントとか、メタルとか……。こもり校長:ジャンルの幅がすごいですね。milet:アンビエントとメタル、クラシックは親和性が高いと勝手に思っています(笑)。こもり校長:どうやって出会ったんですか?milet:クラシックは親が好きだったんですけど、ロックはお兄ちゃんがよく聴いていましたね。シガー・ロスとかビョークとか、ゲーム音楽は菅野よう子さんとか……iPodにいっぱい入っていたので、それをたくさん聴いていました。こもり校長:じゃあ、音楽と勉強漬けの10代だった?milet:そうですね。miletさんは、放送同日の1月31日(水)にニューシングル「Anytime Anywhere」をリリース。アニメ『葬送のフリーレン』のエンディングテーマを含む4曲が収録されています。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/