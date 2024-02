milet アニメ『葬送のフリーレン』EDテーマ「Anytime Anywhere」は“フリーレンと一緒に旅をする風みたいな気持ちで歌っています”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月31日(水)の放送は、シンガーソングライターのmiletさんがゲスト出演。同日リリースのニューシングル「Anytime Anywhere」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:僕は『葬送のフリーレン』を原作から読んでいて、アニメも1話からずっと見ているんです。だから、毎週お声を聴いているんです。milet:ありがとうございます!こもり校長:なので、「歌っている人だ……!」と思ってちょっと緊張しています。milet:エンディングまで、しっかり見てくださっているんですね。――「Anytime Anywhere」オンエア後……こもり校長:いい! この曲は本当にいい! 名曲ですね。milet:曲中もずっとお褒めいただいて(笑)。ありがとうございます!こもり校長:この楽曲は、アニメ『葬送のフリーレン』の2期連続エンディングテーマです。作詞作曲をmilet先生ご自身が担当されていますが、歌詞は原作から紐づけて書いたんですか?milet:そうですね。『フリーレン』の世界に住んでいる人のような気持ちで書きました。もともと原作漫画のファンだったんです。ずっと読んでいたのですごく嬉しかったんですけど、この世界が……RPG感もあって異世界ものでもあるんだけど、いままでになかった人の心を映してくるような……。こもり校長:そうなんですよね。RPGのように見せて、ヒューマンドラマなんですよ。milet:それが、すごくおもしろくて……! 異世界ものが目指すことって、“この世界を救う”だったり、“自分が強くなる”、“誰かを助ける”とかがテーマになっていたり最終目的になっているものが多いと思うんです。でも『フリーレン』は、“人の気持ちが知りたい”、“自分がどうして涙を流したのか、その気持ちの理由が知りたい”とか、“女神様に褒めてもらいたい”、“死んだあとの世界って、どうなっているんだろう”とか……。そういった自分の内側に迫る、それを目的として物語が進んでいく……そんなものって(いままでに)あったかな、って思って。フリーレンという千年以上生きるエルフ……人間じゃない生きものを通して、人間を見せてもらっているような気がして。こもり校長:うん……!milet:私はこの曲を書くときに……エルフで千年以上生きて、周りで仲間が死んで旅立つ姿を見て……「フリーレンは、死ぬことをどう思っているんだろう?」とか、「フリーレンにとって、来世ってどういう意識で考えているものなんだろう」と疑問に思ったりしたんです。フリーレンは、また新しい仲間と出会って旅を進めていきますけど……自分だけ寿命が長いから、最初のうちは仲間が死ぬのが自然なことだったかもしれない。でも大切な仲間に出会って、来世があったとしたら「またこの仲間に巡り逢いたいと思うんじゃないかな」と思って……。この「Anytime Anywhere」という曲は、「“また巡り逢いたい”ってフリーレンが思っているのかな?」、「……と、私は思っているけどどうかな?」とフリーレンに問いかけるような歌でもあるんです。「彼女たちを取り巻く空気になりたい」と思って、フリーレンと一緒に旅をする風みたいな気持ちで歌っています。こもり校長:全部、言ってくれた……! 僕も「フリーレンに、そうあってもらいたい」という祈りのような曲だと思いました。milet:嬉しい~。フリーレンって気持ちを語らないじゃないですか。こもり校長:そう! そこがいいんですけどね。でも、人の心は自分で気づくものじゃなくて、誰かに与えてもらうものなんだ、ってアニメの中でも語っていますよね。そういうところが歌詞とリンクして、感じることがたくさんありました。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/