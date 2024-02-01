King Gnuが4月に行う初のアジアツアー「King Gnu Asia Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」にて、韓国・ソウルでの追加公演開催が発表された。
このツアーはもともと台北、シンガポール、上海、ソウルで計4公演の開催が予定されていたが、台北公演のチケット完売を受けて追加公演が決定。また4月20日のソウル・Olympic Hall公演のチケットも完売したことから、前日19日に追加公演の開催が決定した。ソウルでの追加公演のチケットは現地時間の2月6日18:00より販売される。
King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」
2024年4月6日（土）台湾 台北 Taipei Music Center
2024年4月7日（日）台湾 台北 Taipei Music Center（※追加公演）
2024年4月10日（水）シンガポール The Star Theatre
2024年4月14日（日）中国 上海 Jing'an Sports Center
2024年4月19日（金）韓国 ソウル Olympic Hall（※追加公演）
2024年4月20日（土）韓国 ソウル Olympic Hall