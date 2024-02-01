「HYDE LIVE 2023」ジャケット

HYDEが昨年開催した全国ツアー「HYDE LIVE 2023」のBlu-ray / DVD化が決定。6月12日にリリースされる。

「HYDE LIVE 2023」は全国7会場20公演にわたって行われたツアー。今回の作品にはツアーファイナルの千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール公演の模様が収録される。

本作は通常盤のほか、VR映像が楽しめるUNIVERSAL MUSIC STORE限定の完全受注生産盤もリリースされる。限定盤は本格的な映像を体験できるVRゴーグル盤と、手軽に映像を楽しめるVRグラス盤の2種類。それぞれ昨年行われた「HYDEPARK 2023」で上映された「HYDE LIVE 2023」ライブハウス公演の映像や、幕張イベントホール公演からの選りすぐり映像が視聴できる。幕張公演の映像はマルチアングル仕様で、異なる6つのアングルから鑑賞が可能。

限定盤の受注期間は2月25日まで。期間内にVRモードのアプリをダウンロードするとサンプル映像が視聴できる。

HYDE「HYDE LIVE 2023」収録内容

  • DEFEAT
  • AFTER LIGHT
  • PANDORA
  • TAKING THEM DOWN
  • SICK
  • WHO'S GONNA SAVE US
  • THE ABYSS
  • ON MY OWN
  • MAD QUALIA
  • DEVIL SIDE
  • INTERPLAY
  • GLAMOROUS SKY
  • 6or9
  • MIDNIGHT CELEBRATION II
  • LET IT OUT
  • AHEAD
  • BLOODSUCKERS
  • I GOT 666（未発表曲）
  • HIDEAWAY
  • SEX BLOOD ROCK N' ROLL

VRゴーグル盤 / VRグラス盤特典VR映像

HYDE LIVE 2023

＜Zepp Osaka Bayside公演＞

  • ON MY OWN
  • INTERPLAY
  • ANOTHER MOMENT
  • AHEAD

＜Zepp Nagoya公演＞

  • I GOT 666
  • MIDNIGHT CELEBRATION II

＜幕張メッセ公演＞

  • DEFEAT
  • AFTER LIGHT
  • PANDORA
  • AHEAD
  • BLOODSUCKERS