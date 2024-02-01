HYDEが昨年開催した全国ツアー「HYDE LIVE 2023」のBlu-ray / DVD化が決定。6月12日にリリースされる。
「HYDE LIVE 2023」は全国7会場20公演にわたって行われたツアー。今回の作品にはツアーファイナルの千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール公演の模様が収録される。
本作は通常盤のほか、VR映像が楽しめるUNIVERSAL MUSIC STORE限定の完全受注生産盤もリリースされる。限定盤は本格的な映像を体験できるVRゴーグル盤と、手軽に映像を楽しめるVRグラス盤の2種類。それぞれ昨年行われた「HYDEPARK 2023」で上映された「HYDE LIVE 2023」ライブハウス公演の映像や、幕張イベントホール公演からの選りすぐり映像が視聴できる。幕張公演の映像はマルチアングル仕様で、異なる6つのアングルから鑑賞が可能。
限定盤の受注期間は2月25日まで。期間内にVRモードのアプリをダウンロードするとサンプル映像が視聴できる。
HYDE「HYDE LIVE 2023」収録内容
- DEFEAT
- AFTER LIGHT
- PANDORA
- TAKING THEM DOWN
- SICK
- WHO'S GONNA SAVE US
- THE ABYSS
- ON MY OWN
- MAD QUALIA
- DEVIL SIDE
- INTERPLAY
- GLAMOROUS SKY
- 6or9
- MIDNIGHT CELEBRATION II
- LET IT OUT
- AHEAD
- BLOODSUCKERS
- I GOT 666（未発表曲）
- HIDEAWAY
- SEX BLOOD ROCK N' ROLL
VRゴーグル盤 / VRグラス盤特典VR映像
HYDE LIVE 2023
＜Zepp Osaka Bayside公演＞
- ON MY OWN
- INTERPLAY
- ANOTHER MOMENT
- AHEAD
＜Zepp Nagoya公演＞
- I GOT 666
- MIDNIGHT CELEBRATION II
＜幕張メッセ公演＞
- DEFEAT
- AFTER LIGHT
- PANDORA
- AHEAD
- BLOODSUCKERS