士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」が、本日2月1日から2月3日までフル☆アニメTVで無料公開される。

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」は、TVアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」全26話を、“笑い男事件”を中心に新作カットや新規アフレコを追加した総集編OVA作品。今回の無料公開は、作中で描かれた“笑い男事件”の日時に時代が追いついたことから実施された。なお“笑い男事件”発生日記念として、「The Laughing Man Incident 0th Anniversary」キャンペーンを展開予定。コラボ商品販売などさまざまな企画が予定されている。

「攻殻機動隊」は、脳を外部と直接つなぐ電脳化技術や、義体化と呼ばれる肉体をサイボーグ化する技術が普及した日本を舞台に、攻性公安警察組織・公安9課の活躍を描いた作品。「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」は2002年4月より放送され、昨年最終話放送から20周年を迎えた。なお草薙素子が姿を消した後の公安9課を描いたシリーズ最新作「攻殻機動隊 THE HUMAN ALGORITHM」最新6巻は2月20日に発売。

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会