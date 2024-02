AFCアジアカップカタール2023・決勝トーナメント1回戦が1日に行われ、イラン代表とシリア代表が対戦した。

キックオフから主導権を握り、攻め続けるイランは33分、メフディ・タレミがエリア内で倒されてPKを獲得する。このチャンスをタレミ自ら決め、イランが先制に成功した。

後半に入り64分、シリアは途中出場のパブロ・サブバッグが一本のパスで抜け出すと、GKアリレザ・ベイランヴァンドに倒される。オンフィールドレビューの結果、シリアにPKが与えられ、オマル・フリービーンが落ち着いて決めた。同点で迎えた後半アディショナルタイム1分、イランは先制点を決めたタレミが2枚目の警告を受け退場処分に。その後はシリアが攻勢に出るも、勝ち越し点は生まれなかった。

延長戦前後半30分を終えてもスコアは動かず、PK戦に突入する。イランはGKベイランヴァンドがシリアの2人目ファハド・ユセフのキックをセーブ。イランはキッカーを務めた5人全員がきっちりと成功させ、数的不利を跳ね除けてベスト8入りを果たした。

この結果、日本代表は準々決勝でイランとの対戦が決定した。日本対イランの準々決勝は、2月3日(土)日本時間20時30分キックオフ。テレビ朝日系列とDAZNで中継される。

【スコア】

イラン代表 1-1(PK 5-3) シリア代表

【得点者】

1−0 33分 メフディ・タレミ(イラン代表)

1−1 64分 オマル・フリービーン(シリア代表)

AFCアジアカップ準々決勝 対戦カード

2月2日(金)20時30分〜 タジキスタン代表 vs ヨルダン代表

2月3日(土)0時30分〜 オーストラリア代表 vs 韓国代表

2月3日(土)20時30分〜 イラン代表 vs 日本代表

2月4日(日)0時30分〜 カタール代表 vs ウズベキスタン代表