6月8、9日に東京・日比谷公園とその周辺施設で開催されるフリーイベント「日比谷音楽祭2024」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「日比谷音楽祭」は、亀田誠治を実行委員長として2019年にスタートした無料音楽イベント。出演アーティスト第1弾には初出演となる小田和正、東京スカパラダイスオーケストラ、Aile The Shota、キタニタツヤ、fox capture plan、Maika Loubté、水野蒼生を含む13組がラインナップされた。4月上旬には本イベント開催のためのクラウドファンディングがスタートする。

なお本イベントの舞台の1つである東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)は、建て替えに伴い使用期間が今年9月末までと予定されていたが、再整備に向けて民間事業者を公募したところ応募がなかったため、2025年9月末頃まで延長されている。

Aile The Shota コメント

初参加させていただきます。未来のJ-POPSTARを掲げるAile The Shotaです。日本が誇るJ-POPをルーツに持つ自身にとって、日比谷音楽祭で音楽を鳴らせることを誇りに思います。この幸せを噛み締めて、心の底から楽しませていただきます。亀田さんからの愛に、愛でお応えします!

かもめ児童合唱団 コメント

港町、三崎港から「泣く子も黙る?かもめ児童合唱団、大都会日比谷へ行くっ!」日比谷スペシャル号泣バージョンの熱唱をお楽しみください!

キタニタツヤ コメント

初めて日比谷音楽祭に出演させていただきます。自分にとって日比谷公園はいつも「楽しいお祭り」のイメージと紐づいているので、わくわくですね。一緒に楽しみましょう!

新妻聖子 コメント

大好きな日比谷音楽祭にまた出演できること、本当に嬉しいです。

今年はどんな音楽を奏でられるかな。今年はどんな笑顔と出会えるかな。

皆さんが元気でいてくれますように。日比谷公園でお会いしましょう!

ハラミちゃん コメント

この度は「日比谷音楽祭 2024」に参加させていただき非常な光栄な思いでいっぱいです!

親子三世代誰でも楽しめるフリーでボーダーレスな音楽祭とお聞きして、私は「ピアノをもっと身近な存在に」という活動の軸があるので日比谷音楽祭開催の想いにも大変共感させていただいております。ピアノの楽しさをかんじてもらえるようなライブにしたいです! 初参加ですがハラミなりに盛り上げたいです! よろしくお願いいたします!!!!

fox capture plan コメント

初開催の時から素晴らしいコンセプトのイベントと思っていた日比谷音楽祭に出演する事となり、本当に光栄です。

実行委員長の亀田誠治さん、ならびに実行委員会の皆様お声掛け頂きましてありがとうございます。

我々fox capture plan はインストゥルメンタルバンドですが、普段ヴォーカル曲のポップスを中心に音楽を聴いてる方々の心にも響くようなステージを繰り広げようと思います。

それでは皆様、6月に会場の日比谷でお会いしましょう。

深川バロン倶楽部 コメント

お声がけいただきありがとうございます。昨年は台風で、ステージ演れませんでしたが、ワークショップでは発見がいっぱいありました。今年も張り切っていきます!

「聴きなれない音楽」(笑)かもですが、日比谷公園で朗らかに出逢って頂けたら。

Maika Loubté コメント

日比谷音楽祭、憧れのフェスに参加させてもらえることになってとてもうれしいです。東京のど真ん中で、新しくて愉しい音楽体験をみなさんにお届けできるようがんばります。

平和を抱きしめて、みんなで楽しみましょう。よろしくおねがいします!

水野蒼生 コメント

東京の中心で爆音のクラシック音楽を鳴り響かせられることが今から楽しみで仕方ありません。

日比谷の皆さま、よろしくお願いします!

YOYOKA コメント

大好きな日比谷音楽祭に今年も出演させていただけることをとても嬉しく光栄に思っています。

私は今ロサンゼルスで活動していますが、日比谷音楽祭のために一時帰国します。日本の皆さんの前で演奏できることがとても楽しみです!

実行委員長 亀田誠治 コメント

2024年が早くも1ヶ月が過ぎようとしています。はじめに、元日の能登半島地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に一日でも早く穏やかな日々が戻ってくることを願っています。

僕は、音楽が持っている、社会や人々の心に与える大きな力を信じています。刻一刻と変わる被災地の状況や社会情勢の中で、僕にも、そしてこの日比谷音楽祭にも担える役割がきっとあるはずだと強く思っています。

そんな中、「日比谷音楽祭2024」の第一弾出演アーティストの発表をさせていただきます。念願叶って数年越しで遂に出演が実現したアーティストから、グローバルに活躍するアーティスト、新たな時代を切り拓くアーティストまで、今年もジャンルや世代を超えたとびきりのアーティスト達が日比谷音楽祭に出演してくれることになりました。

また、昨年から日比谷公園は部分的に改修工事に入っています。僕たちは、工事期間中でも公園内の使えるエリアを積極的に使い、昨年までの日比谷音楽祭とはまた違ったレイアウトとアプローチで、「公園×音楽」が生み出す新しい魅力をお届けできるよう準備をしています。どのステージにもボーダーレスで多様なアーティストが登場し、この期間の日比谷公園だからこその、イマココの特別でピースフルな空気を余すところなく受け取っていただけるはずです。初夏の青空の下、音楽と人が響きあう都心のオアシスを感じてください。

昨年、日比谷野音は100周年を迎えました。これは、ジャズやロック、ポップスといった多様な音楽が生まれ、音楽文化が我々の生活を彩るようになってからの年月とシンクロしています。一方、去年から今年にかけて、国内外でレジェンドアーティストの訃報が続きました。アドバイザリーボードとして日比谷音楽祭を初年度から支えてくださった谷村新司さんも天国へ旅立たれた一人です。今ここで、あらためて日比谷音楽祭は、先人たちが思いを込めた音楽のバトンを受け取り、新しい世代に手渡しする大切な場となって、時代とともに前に進んでいきたいと思います。

今回、第一弾出演アーティストを発表させていただきましたが、僕たちは今、イベントの開催準備とともに、イベント運営を支えてくださる協賛のご依頼や、クラウドファンディングの準備も進めています。日比谷音楽祭の無料開催を継続的に未来に繋げていくには、みなさんの応援が不可欠です。ご協賛・ご支援をよろしくお願いいたします。

今まで通り日本全国どこにいても視聴できる生配信、見逃し配信の準備も進めています。昨年は、2日間で延べ15万人の来場者と、約27万人の視聴者の方にオンライン生配信と見逃し配信で日比谷音楽祭をお楽しみいただくことができました。この数は、年々増え、毎年たくさんの方に日比谷音楽祭を届けられていることをとても嬉しく思っています。

今後も、6月の開催に向けて、第二弾、第三弾アーティスト発表など、「日比谷音楽祭2024」のお楽しみが目白押しです。続報をお待ちください。是非、日比谷音楽祭を一緒に作っていきましょう!

ようこそ「日比谷音楽祭2024」へ!



2024年1月31日

日比谷音楽祭実行委員長 亀田誠治

日比谷音楽祭 2024

2024年6月8日(土)、9日(日)東京都 日比谷公園 / 日比谷公園周辺施設

<出演者>

Aile The Shota / 小田和正 / かもめ児童合唱団 / キタニタツヤ / 東京スカパラダイスオーケストラ / 新妻聖子 / ハラミちゃん / fox capture plan / 深川バロン倶楽部 / Maika Loubté / 水野蒼生 / The Music Park Orchestra(⻲田誠治、河村“カースケ”智康、佐橋佳幸、斎藤有太、皆川真人、四家卯大、田島朗子、山本拓夫、⻄村浩二、小田原 ODY 友洋) / YOYOKA / and more