宮世琉弥「結構激しめのビリビリしている感じ」ポイントは心臓音!?新曲『Lightning』紹介

俳優でアーティストの宮世琉弥が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に出演。“宮城県からやってきた転校生”として、番組内で放送される期間限定コーナー「宮世LOCKS!」のパーソナリティをつとめます。1月29日(月)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、17日(水)に配信リリースされた新曲「Lightning」について語りました。【リスナーのメッセージ:「Lightning」、ラップがカッコよくて何回も聴いています! 何回も聴いて、何回も感電してます! この曲のりゅび的推しポイントはありますか? 早くパフォーマンスが見たいです!】宮世:ありがとうございます。「Lightning」はいままでにない曲調で、結構激しめのビリビリしている感じなので「かっこいい」と言ってくださって嬉しいです!この曲の推しポイントですか? やっぱり……イントロで“ドンドン”っていう、心臓の音が鳴っているんですけど。その音を表現するときに、胸を“ドンドン”ってダンサーさんみんなでガンガンっとやるんです。そこが結構推しですね! でも、サビの『ビリビリBang ビリBang ビリLightning』もオススメです! 擬音でサビを歌うっていうのはあまりないと思うので、この曲ならではなのかなと思います!――ここで、「Lightning」オンエア宮世:(イントロを聴いて)全然、心臓音じゃない……ごめん! 心臓音じゃなかった~! でも、心臓音っぽいじゃんね!? 許してーっ!★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/