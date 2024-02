Novel Core、自身初の武道館単独公演ダイジェスト映像公開

Novel Coreが、1月17日に開催した日本武道館単独公演「ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN」のダイジェスト映像を公開した。

関連記事:Novel Coreが語る、期待と後悔を経て手にした「本当の自分」と武道館ライブ、『HERO』の真意

この日初披露した3rdアルバム『HERO』の収録曲をはじめ、TVアニメ「キングダム」第5シリーズ エンディングテーマ「RULERS」や、メジャーデビュー曲「SOBER ROCK」など計7曲をまとめたダイジェスト映像となっている。また、その日本武道館公演のライブ全編は、2月11日(日)までHuluストアで独占配信されており、配信期間中は何度も繰り返し視聴ができる。

さらに3月27日には、日本武道館公演の模様を完全収録したDVD & Blu-rayが発売される。映像商品には、ライブ本編の他に武道館までの道のりに密着したドキュメンタリー「ROAD TO BUDOKAN」全編や、アルバム制作の裏側を収めた映像など合わせて計5時間30分の映像コンテンツが収録予定で、BMSG MUSIC SHOP限定盤と初回生産限定盤には、アルバム『HERO』に加え、新曲1曲を追加した計9曲を収録したCDや、約100ページのフォトブックが付属される。今回、BMSG MUSIC SHOP限定盤は” 1月31日まで ”の完全受注盤となっており、シリアルナンバーが入ったメタルプレートが付く豪華仕様となっているとのこと。

<リリース情報>

Novel Core

LIVE DVD & Blu-ray『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』

発売日:2024年3月27日(水)

予約 https://NovelCore.lnk.to/at_BUDOKAN_LIVEBOX

「ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN」配信情報

https://bit.ly/3U5qUZZ

配信期間:1/28(日) 20:00 ~ 2/11(日) 23:59 まで

※販売終了:2/11(日) 20:00まで

視聴料金

特典映像あり:3500円 (税込)

特典映像なし:3000円 (税込)

<ツアー情報>

"HERO TOUR 2024"

3月17日(日)新潟LOTS

3月24日(日)仙台GIGS

4月5日(金)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

4月6日(土)広島クラブクアトロ

4月11日(木)大阪 Zepp Namba

4月12日(金)福岡 Zepp Fukuoka

4月17日(水)名古屋 Zepp Nagoya

4月23日(火)東京 Zepp Haneda(TOKYO)

4月26日(金)札幌 Zepp Sapporo

Official HP : https://novelcore.jp/