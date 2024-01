平泉成「きわめて平均的な安部礼司さんが勤める神保町にお邪魔します」ラジオドラマ『安部礼司』に登場！

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。1月28日(日)の放送は、「誰かに本音、話していますか?」をテーマにお送りしました。番組の最後には、翌週の放送2月4日(日)のスペシャルゲスト・俳優の平泉成さんからのコメントもオンエアしました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。神保町にあるレトロな雰囲気のお店「喫茶ドミンゴ」。そこに勤めているのは、以前、大日本ジェネラル開発本部にいた「ひたち野夏都」。大日本ジェネラルの面々は、なぜか、夏都のもとにやってくる。相談、愚痴、不満だけではなく喜びの報告や、うれしいニュースを話すために。この日、お店にやってきたのは、主人公・安部礼司の安部優。なんだか元気がないが、何があったのか……。番組の最後には、2月4日(日)のスペシャルゲスト・俳優の平泉成さんからのコメントも到着。<平泉さんからのコメント>「平泉成です。きわめて平均的な安部礼司さんが勤める神保町にお邪魔します。私の役どころは果たして何なんでしょうか? サラリーマンかな? みんなの上司かな? それとも逆にみんなの部下かな? お楽しみに!」ある役に扮した平泉さんが、大日本ジェネラルきっての“不思議ちゃん”令和入社の若手社員・雨越虹花と大暴れ……!? どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55