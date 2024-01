宮世琉弥 上白石萌歌は「お姉ちゃん的存在」「かつ、ライバル」ドラマ『パリピ孔明』で共演

俳優でアーティストの宮世琉弥が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に出演。“宮城県からやってきた転校生”として、番組内で放送される期間限定コーナー「宮世LOCKS!」のパーソナリティをつとめます。8ヵ月ぶりの登場となった1月29日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに俳優としての最近の活動を振り返りました。【リスナーのメッセージ:りゅびたんこんばんは! 少し前になりますけど、『パリピ孔明』毎週楽しみに見てました。ラップがうまくてびっくりです! KABEくんの役が本当に似合ってて最高でした。裏話とかはありますか? あのときのラップが今後の音楽活動にも活かされていくのかな、と勝手に思ってます!!】宮世:(ドラマで披露したラップ曲が流れて)こういう曲を、「KABE太人」というラッパー役で歌っていたりしました。それこそ、(同作品で共演の上白石)萌歌先生とは……本当に僕のお姉ちゃん的存在です。かつ、ライバル同士みたいなことを、この間、インスタライブを一緒にやったときに言ってくださって。ライバルだけど、友達でお姉ちゃんっていう……すごくいい関係性だなって思いました。現場では結構音楽の話をしたり、もともと萌歌先生の曲を聴いていたので、こうやって仲良くなれるのすごくビックリしていますし、(上白石萌歌がレギュラー出演していたことから)SCHOOL OF LOCK! でもご縁を感じます!あとは……KICK THE CAN CREWのLITTLEさんが、僕のラップ監修をしてくださいました。そのLITTLEさんがすごく優しくて……! かっこいい韻の踏み方だったりを伝授してもらって、LITTLEさんがいなきゃ絶対に「KABE太人」は生まれなかったなと思いますね。LITTLEさん感謝です! ありがとうございます!【リスナーのメッセージ:映画『マイホームヒーロー』、そして『恋わずらいのエリー』の出演おめでとうございます! 琉弥くんの演技の幅をたくさん見ることができて、とても楽しみです! それぞれの映画の共演者の方とのエピソードや、現場の雰囲気を聞きたいです。映画公開とても楽しみにしています!】宮世:ありがとうございます! 映画の共演者の方とのエピソードは……『マイホームヒーロー』主演の佐々木蔵之介さんと、地方でご飯に行く機会があって。地方で撮影していたときに、イタリアンに誘ってくださったんです。ずっと撮影していてアクションも多い映画なので、結構体への負担が大きくて疲れていたんですけど。蔵之介さんといろんなことをしゃべると、心も体もスッと軽くなりました。現場でも、いろんな学ぶところが多かったなって思いました!そして『恋わずらいのエリー』では、僕が初主演をつとめさせていただきます! 原菜乃華さんとは、3回目の共演なんです。3、4年前ぐらいから共演していて、1回目の共演のときに「ダブル主演で何か作品やりたいね~」ってしゃべっていたら、このオファーが来て! 相手が原さんでダブル主演って聞いて、本当にご縁を感じました。原さんのマネージャーさん含め、僕のマネージャーさんたちで結構ビックリしていましたね。現場はどちらもすごく楽しい雰囲気でやらせていただいて、いい作品になっていると思います。公開を楽しみにしていてください!映画『マイホームヒーロー』の公開は3月8日(金)、『恋わずらいのエリー』の公開は3月15日(金)です。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/