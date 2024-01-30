ASIAN KUNG-FU GENERATION、THE ORAL CIGARETTES、Vaundy、PEOPLE 1、FANTASTICSが、4月29日に大阪・大阪城ホールにて開催されるFM802主催の音楽イベント「FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2024」に出演する。
「REQUESTAGE」は「番組にリクエストされるアーティストのステージを、リスナーに生で観てもらいたい」というFM802の思いのもと、2002年にスタートしたイベント。今回の「REQUESTAGE」はFM802の開局35周年イヤーを記念したイベントの一環として開催される。
チケットの最速先行受付は本日1月30日21:00より放送されるFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」を皮切りにスタート。なお今回の「REQUESTAGE」でも、昨年新設された10代およびライブ未経験のリスナー向けの「UNDER19 シート」が用意されている。
FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2024
2024年4月29日（月・祝）大阪府 大阪城ホール
＜出演アーティスト＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / THE ORAL CIGARETTES / Vaundy / PEOPLE 1 / FANTASTICS