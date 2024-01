韓国の放送局MBCによるラジオ番組「IDOL RADIO」のライブイベント「IDOL RADIO LIVE IN YOKOHAMA」が3月26日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される。

日本での「IDOL RADIO LIVE」の開催は、2022年10月、昨年4月に続き今回で3回目。本公演にはTHE BOYZ、Kep1erのほか、INIの尾崎匠海、高塚大夢、藤牧京介からなる同グループ初のボーカルユニットが出演することが発表された。出演アーティストは今後も追加される。

チケットは一般指定席と最前ブロックが確約されるVIP席の2種類が販売され、オフィシャル先行抽選予約、およびTHE BOYZとINIのファンクラブ会員を対象としたFC会員先行抽選予約は2月6日18:00から18日23:59まで行われる。

「IDOL RADIO」は2月19日にシーズン4に突入したK-POP専門ラジオ番組。前任であるATEEZのホンジュンとユノからのバトンを引き継ぎ、本シーズンからはTHE BOYZのソヌがDJを務める。なおソヌはこの度開催される「IDOL RADIO LIVE IN YOKOHAMA」のMCも担当する。

IDOL RADIO LIVE IN YOKOHAMA

2024年3月26日(火)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

THE BOYZ / INI(尾崎匠海、高塚大夢、藤牧京介)/ Kep1er / and more

※高塚大夢の「高」ははしご高が正式表記。