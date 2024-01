ヤクルトは30日、チームスローガンが『ヤり返せ!TEAM SWALLOWS 2024』に決まったと発表した。

▼ 髙津臣吾監督からのメッセージ

昨年は、球団史上初のリーグ3連覇、日本一奪還を目標に掲げスタートしましたが、

非常に悔しい結果となった2023年でした。

この悔しさを晴らすため、強くなるために変化を恐れずに臨む今シーズン。

「必ずやり返すんだ!」という強い気持ちを持ち、

リーグ優勝・日本一奪還を再び目指して戦います。

今シーズンも皆さまの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

東京ヤクルトスワローズ 監督 髙津臣吾

▼ 直近10年のチームスローガン

2024年:ヤり返せ! TEAM SWALLOWS 2024

2023年:さあ、行こうか!TEAM SWALLOWS 2023

2022年:熱燕 -NEXT STAGE-

2021年:真価 進化 心火

2020年:NEVER STOP 突き進め!

2019年:KEEP ON RISING 躍進

2018年:Swallows RISING 再起

2017年:目を覚ませ! Snap out of it

2016年:つばめ進化

2015年:つばめ改革