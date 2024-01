Paledusk、新作EP『PALEHELL』より全曲トレーラー初公開

Paleduskが、2月21日(水)にリリースするEP『PALEHELL』収録楽曲全曲トレーラーを初公開した。また、すでに予約受付終了となり問い合わせが殺到していた同EPの完全生産限定盤PH COFFIN BOXを一部のECサイトにて数量限定で追加販売することを発表した。

オーストラリアのレーベル「Grayscale Records」、EU/UKの「Avocado Bookings」と契約し、更に2023年4月にはアメリカのレーベル「SharpTone Records」との契約も果たし、国内外からのライブ/フェスのオファーは絶えず躍進を続ける福岡出身の4人組バンド、Paledusk。

New EP『PALEHELL』には、昨年リリースされバンドの新境地を見せた「Im ready to die for my friends feat. VIGORMAN」「RUMBLE feat. Masato from coldrain」に加え、EPタイトル曲となる「PALEHELL」、ライブでの人気曲「NO!」の再録音源、客演を迎えた「SUPER PALE HORSE feat. CVLTE」 「Q2 feat. Kenta Koie from Crossfaith」など全7曲が収録されている。

そして今回追加販売となるEP『PALEHELL』完全生産限定盤には、キュートなデザインの棺桶仕様PH COFFIN BOXに、EP『PALEHELL』の楽曲を収録したCD、海外TOURドキュメンタリーとバンド活動への想いを語ったメンバーの貴重なインタビュー映像を収録したBlu-ray、そしてメンバーのKAITOプロデュースのPH EXCLUSIVE TRACK JACKETを詰め込んだ盛りだくさんの内容となっている。今回の追加販売分はAmazon、Tower Records、楽天ブックス、HMVのECサイトでの販売となり、各サイト商品が無くなり次第販売終了となる。

なお、Paleduskは、1月29日(月)に渋谷clubasiaにて、一夜限りのゲリラワンマンライブ”GUERRILLA ONE MAN SHOW 2024”を敢行。同ライブのチケットは発売と同時に即完売となり注目を集めていた。

<リリース情報>

Paledusk

EP『PALEHELL』

2024年2月21日(水)リリース

=収録楽曲=※3形態共通

1. PALEHELL

2. SUPER PALE HORSE feat. CVLTE

3. TRANQUILO!

4. RUMBLE feat. Masato from coldrain

5. Im ready to die for my friends feat. VIGORMAN

6. NO!

7. Q2 feat. Kenta Koie from Crossfaith

特設サイトURL https://www.paledusk.com/new-ep-palehell-special

HP https://www.paledusk.com/