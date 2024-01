アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催するキャンプと⾳楽のフェスティバル 「GO OUT JAMBOREE 2024」が、 2024年4⽉12⽇〜14⽇の3⽇間、ふもとっぱら(静岡県富⼠宮市)にて開催される。

ジャンル度外視!人気アーティストが集結!

「GO OUT JAMBOREE 2024」は、キャンプ場という自然のど真ん中で、新しい仲間との出会いや、自然の強さと優しさを体感できる時間、様々なアイテムやアクティビティの体験をパッケージしたアウトドアフェスティバル。2012年に初回を開催し、今回で第10回を迎える。

会場には人気アーティストのライブ、来場者による色とりどりのテント、人気ブランドの特別ブース、ボルダリング、スラックライン、キッズフィールドなどのアクティビティ、各地元の名産物が揃い、キャンプ初⼼者から、ソロ、カップル、ファミリー、グループまで、誰もが楽しめる野外空間となっている。

(写真左から)水曜日のカンパネラ、chelmico、RED SPIDER /綾⼩路 翔(氣志團)/nobodyknows+

ステージはジャンルの垣根を越え、人気アーティストが集結。⽔曜⽇のカンパネラ、chelmico、RED SPIDER、綾⼩路 翔(氣志團)、nobodyknows+、DOZAN11 a.k.a 三⽊道三、TOMOYUKI TANAKA(FPM)、ニューロティカら、バラエティ豊かなアーティストが音楽で会場を盛り上げる。

DJイベントあり、ダンスあり、ランニングあり!? みんなで楽しめるアクティビティ多数用意

このほか、広大な会場をフル活用した様々な企画を用意。ナビゲーターNARIによる⼤⼈気J-POPで歌い踊る「歌声ナイトクラブ」、子どもたちが参加できる福まき、カラオケ、ダンス、静岡のFMラジオ局がプロデュースする「K-MIXステージ」、ランニングの達人とともに大自然の中を走る「GO OUT RUNNING CLUB」など、バラエティ豊かなプログラムで、大自然やキャンプ好き同士の交流を楽しめる。

男⼥年齢初⼼者問わず集まって、ふもとっぱらをゆるくランニング「GO OUT RUNNING CLUB」

開催概要

名称:GO OUT JAMBOREE 2024

開催⽇程:2024年4⽉12⽇(⾦)・13⽇(⼟)・14⽇(⽇)

会場:ふもとっぱら(静岡県富⼠宮市麓156)/富⼠オートキャンプ場ふもと村

主催:GO OUT CAMP 実⾏委員会

企画・制作:株式会社三栄 GO OUT/アースガーデン

特別協⼒:ふもとっぱら/K-MIX

出演アーティスト(2024年1月29日発表時点、順不同)

4月13日(土)

RYO the SKYWALKER、NIKO NIKO TAN TAN、D.W.ニコルズ、⽔曜⽇のカンパネラ、chelmico、RED SPIDER、綾⼩路 翔(氣志團)、nobodyknows+、DOZAN11 a.k.a 三⽊道三、TOMOYUKI TANAKA(FPM)、ニューロティカ、スケボーキング、APOLLO、trio fascination、Swagcky、ICHI-LOW、Satoshi Miya、b+q & Ayakohimé & BUDY CHAN (ブリちゃん)

4月14日(日)

Rickie-G、TOKYO NO.1 SOUL SET、四星球、さらさ(Solo set)、DJ TAKAGI

GO OUT JAMBOREE 公式HP: