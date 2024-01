韓国のインディー・バンドWave To Earth、初来日公演決定

韓国のインディー・バンドWave To Earthが、2024年3月24日(日)に東京ザ・ガーデンホールにて初来日公演を行うことを発表した。

2019年のデビュー直後から瞬く間に話題を呼び、昨年開催した20公演に及ぶ北米ツアーは全公演SOLD OUT。さらに、すでに発表されているアジア・ツアーは各国でSOLD OUTを記録するなど、いまアジアで最も勢いがある3ピース・バンドのWave To Eart。

本公演は、1stアルバム『01. flaws and all』を引っさげた初の日本公演となる。

<ライブ情報>

Wave To Earth: flaws and all tour in Tokyo

2024年3月24日(日)東京 ザ・ガーデンホール(恵比寿)

開場16:00 開演17:00

お問い合わせ:ライブネーション・ジャパン LIVENATION.CO.JP

チケット料金(税込)

VIPチケット 10800円

スタンディング 6800円

※別途1ドリンク代必要

※未就学児(6歳未満)入場不可・6歳以上チケット必要

※ドリンク代の支払いは現金のみの受付となります。両替等はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

※VIPチケットはチケットぴあでのみの取り扱いとなります。

※チケット購入前に下記注意事項をお読みください。

【VIP特典】

・入場チケット

・バンドとのグループ撮影

・優先入場(整理番号付き)

企画・制作・招聘:Live Nation Japan合同会社

