堀越耕平原作によるアニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版最新作のタイトルが「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」に決定。8月2日に劇場公開される。

劇場版第1作から引き続き、堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作オリジナルストーリーが展開される「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」。5月4日に放送がスタートするTVアニメ7期と同じく、ヒーローと敵<ヴィラン>の戦いによって荒廃し、敵<ヴィラン>収容施設から脱獄した者・ダツゴクが蔓延る社会が物語の舞台となる。緑谷出久たちヒーローと敵<ヴィラン>の最終決戦の直前、世界を揺るがす大きな事件が巻き起こる。

併せて最新ティザービジュアル第2弾と予告映像が公開に。ティザービジュアルでは巨大な黄金のオールマイト像を中心に、「象徴に挑め」のキャッチコピー、デク、爆豪勝己、轟焦凍、麗日お茶子、飯田天哉の雄英高校ヒーロー科1年A組のメンバー、不穏な様子で立ちはだかるオールマイトにそっくりな男の姿が描かれた。また予告映像は、オールマイトがオール・フォー・ワン(AFO)と死闘を繰り広げるシーンや、ヒーロー活動を行うデクたちの前に謎の巨大要塞が現れる様子、たただならぬ雰囲気を纏った男の登場など、物語の展開に期待が高まる内容に仕上げられた。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

ほか

(c) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社